„Fegurð er miklu meira en bara útlit“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 3. apríl 2026 09:00 Lilja er Ungfrú Gullfoss. Arnór Trausti „Mistök eru hluti af því að læra og vaxa, en eftirsjá yfir því að hafa aldrei reynt getur fylgt manni alla ævi. Þess vegna reyni ég alltaf að stíga út fyrir þægindarammann minn og elta markmiðin mín,“ segir Lilja Guðjónsdóttir sem er meðal keppenda í Ungfrú Ísland í ár. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Tvíburasystirin mótað hana mest Lilja er 24 ára gömul og er með Bs gráðu í sálfræði. Hún á tvíburasystur sem er sömuleiðis að taka þátt í keppninni en þær hafa farið saman í gegnum flest allt í lífinu. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Það kæmi kannski mest á óvart hversu mikinn mat ég get borðað! Ég elska mat og að prófa nýja rétti er eitt það skemmtilegasta sem ég geri.“ Lilja er mikill matgæðingur.Aðsend Hver er þinn mesti ókostur? „Ég á erfitt með að muna nöfn, en ég vinn stöðugt í því með skipulagi og húmor.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Ein fyrirmynd mín er Jennifer Lawrence. Ég dáist að því hvað hún er heiðarleg og óhrædd við að vera hún sjálf, jafnvel í mjög krefjandi og opinberum heimi. Hún hefur náð ótrúlegum árangri sem leikkona en er samt mjög jarðbundin og talar opinskátt um pressu og óöryggi sem margir geta tengt við. Mér finnst það minna okkur á að það er styrkur í því að vera raunverulegur.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Sara tvíbura systir mín, hefur mótað mig mest. Við höfum gengið í gegnum öll lífsins stig saman og hún hefur kennt mér að styðja aðra, sýna hugrekki og aldrei gefast upp. Án hennar væri ég ekki sú sem ég er í dag.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana? „Stærsta áskorunin sem ég hef þurft að takast á við var að glíma við bólur í mörg ár. Það hafði mikil áhrif á sjálfstraustið mitt, en í gegnum þá reynslu lærði ég að fegurð er miklu meira en bara útlit. Ég lærði að sýna sjálfri mér þolinmæði, vera sterkari að innan og trúa á eigin gildi. Í dag horfi ég á þessa áskorun sem styrk sem hjálpar mér að hvetja aðra til að samþykkja sjálfa sig.“ Fæddist með sálufélaga „Ég er stoltust af systur minni Söru. Hún hefur gengið í gegnum ótrúlega margt í lífinu en heldur samt alltaf í jákvætt hugarfar og þrautseigju. Hún er sterkasta kona sem ég þekki og ég er endalaust stolt af henni,“ segir Lilja um tvíburasystur sína en stöllurnar eiga greinilega mjög sterkt og gott samband sín á milli. Lilja og Sara tvíburasysturnar.Aðsend Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín mesta gæfa í lífinu er að vera eineggja tvíburi og hafa fengið að fæðast með minn sálufélaga er sú stærsta blessun sem ég gæti óskað mér.“ Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég reyni að takast á við stress á heilbrigðan hátt. Mér finnst mjög gott að hreyfa mig og æfa til að fá útrás og líka stunda yoga til að slaka á. Þegar ég er undir miklu álagi finnst mér gott að taka smá tíma fyrir mig, til dæmis fara í heitt bað, lesa góða bók eða fara í gufu. Ég hef líka gaman af því að hugleiða, sem hjálpar mér að róa hugann og ná betri einbeitingu.“ Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Don’t be scared of failure, but please be terrified of regrets. Það minnir mig á að vera ekki hrædd við að taka áhættu og prófa nýja hluti. Mistök eru hluti af því að læra og vaxa, en eftirsjá yfir því að hafa aldrei reynt getur fylgt manni alla ævi. Þess vegna reyni ég alltaf að stíga út fyrir þægindarammann minn og elta markmiðin mín.“ Eina í öllum skólanum sem mætti í búning Lilja var í menntaskóla í Bandaríkjunum og upplifði þar mjög fyndið atvik sem var þó vandræðalegt í fyrstu. „Neyðarlegasta atvik sem ég hef lent í var þegar ég var í high school í Bandaríkjunum. Einu sinni á ári er haldin svokölluð heimkomu vika eða Homecoming Week þar sem er mismunandi þema á hverjum degi. Ég var sérstaklega spennt fyrir ofurhetjudeginum eða Superhero Day því ég elskaði kvikmyndina Deadpool á þeim tíma, svo ég fór í búð og keypti mér Deadpool heilgalla og hlakkaði rosalega til að mæta í skólann í búningnum. Á mánudagsmorgni mætti ég svo í skólann full sjálfstrausts, en tók fljótt eftir því að enginn annar var í búningi. Þá kom vinkona mín hlaupandi til mín og sagði mér að ég hefði ruglað vikunum saman. Ég var sem sagt eina manneskjan í öllum skólanum í Deadpool búningi. Það var mjög vandræðalegt í augnablikinu, en ég ákvað bara að eiga það og í dag hlæ ég alltaf að þessu.“ Lilja kláraði high school í Bandaríkjunum.Aðsend Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Kannski að ég get borðað ótrúlegt magn af mat án þess að gefast upp.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Mér finnst ótrúlega heillandi þegar fólk er brosmilt, jákvætt og sýnir hlýju og góðvild gagnvart öðrum.“ En óheillandi? „Mér finnst aftur á móti dónaskapur og það að tala illa um aðra mjög óheillandi, því það segir oft meira um manneskjuna sjálfa en þann sem talað er um.“ Hver er þinn helsti ótti? „Ég hef alltaf verið mjög hrædd við nálar og er með trypanophobiu. En ég hef lært að ótti þarf ekki að stjórna okkur. Þó mér finnist þetta erfitt reyni ég samt að takast á við það. Það hefur kennt mér að hugrekki snýst ekki um að vera óhrædd, heldur að gera hluti þrátt fyrir óttann.“ Hvar sérðu big eftir tíu ár? „Eftir tíu ár sé ég mig búna að opna mitt eigið fyrirtæki með tvíburasystur minni. Ég hef lokið meistaranámi í sálfræði og vinn sem barnasálfræðingur þar sem ég hjálpa börnum sem hafa gengið í gegnum erfiðleika. Ég sé mig líka vera gift og kannski komin með eitt eða tvö börn. Fyrir mér snýst framtíðin um að byggja upp líf þar sem ég get bæði haft jákvæð áhrif á aðra og gert það sem ég brenn fyrir.“ Lilja er með Bs gráðu í sálfræði og stefnir á að verða barnasálfræðingur.Aðsend Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Frægasti einstaklingurinn sem ég hef hitt er Addison Rae. Ég rakst á hana einu sinni og fékk eina sæta sjálfu með henni.“ Ef þú fengir milljarða til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi fyrst og fremst vilja nota þá til að hafa jákvæð áhrif. Ég myndi fjárfesta hluta þeirra til framtíðar, en líka styðja verkefni sem tengjast andlegri heilsu barna og ungmenna. Mér finnst mikilvægt að peningar séu ekki bara til að eiga meira, heldur til að geta hjálpað öðrum og skapað tækifæri.“ Langar að vera góð fyrirmynd Lilja elskar að lesa og sækir innblástur í bækur fyrir sitt daglega líf. „Ég er eiginlega algjör bókaormur, þrátt fyrir að vera með lesblindu. Ein bók sem hefur haft mikil áhrif á mig er Atomic Habits. Hún kennir manni hvernig litlar daglegar venjur geta haft stór áhrif á lífið okkar.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? „Góð vinkona mín keppti tvisvar sinnum í Ungfrú Ísland og ég sá hvað hún blómstraði og þroskaðist mikið í gegnum ferlið. Það hvatti mig mjög. Mig langar að nota þennan vettvang til að láta gott af mér leiða og vera góð fyrirmynd, sérstaklega fyrir ungt fólk sem hefur efast um sjálft sig. Mig langar að sýna þeim að maður þarf ekki að vera fullkominn til að ná langt og að það sé allt í lagi að gera mistök, svo lengi sem maður lærir af þeim og heldur áfram.“ Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Ég stend fyrir geðheilbrigði og mikilvægi þess að trúa á sjálfan sig. Ég vil hvetja fólk til að horfa á áskoranir sem styrkleika og að gefast aldrei upp, sama hvaðan það kemur eða hverjar aðstæður þess eru.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Ég held að það mikilvægasta sé að vera góðhjörtuð, sjálfsörugg og þrautseig. Fyrir mér á Ungfrú Ísland að vera fyrirmynd sem sýnir að sönn fegurð kemur innan frá, að hún sé hlý, einlæg og noti rödd sína til að hafa jákvæð áhrif á aðra.“ Lilja brennur fyrir geðheilbrigði og vill að Ungfrú Ísland sýni að sönn fegurð komi að innan.Aðsend Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ég sækist eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland því mig langar að nota þennan vettvang til að hafa jákvæð áhrif. Með bakgrunn minn í sálfræði brenn ég sérstaklega fyrir andlegri heilsu og vil leggja mitt af mörkum til að styðja og styrkja ungt fólk. Mig langar líka að vera góð fyrirmynd og sýna að maður þarf ekki að vera fullkominn til að ná langt. Fyrir mér snýst þetta ekki bara um kórónuna heldur tækifærið til að láta gott af mér leiða og hafa raunveruleg áhrif.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Allar stelpurnar í þessari keppni eru æðislegar og einstakar á sinn hátt. En ef ég ætti að nefna eitthvað sem greinir mig frá öðrum þá er það metnaðurinn minn og seiglan mín. Ég gefst ekki upp og legg mig alltaf 100% fram í því sem ég tek mér fyrir hendur. Ég er með BS gráðu í klínískri sálfræði og hef búið í Bandaríkjunum í níu ár, sem hefur gefið mér breiðari sýn á heiminn og sterkan menningarlegan skilning. Allt þetta hefur mótað mig sem manneskju og er eitthvað sem ég myndi taka með mér í hlutverk Ungfrú Íslands. Mín eigin lífsreynsla hefur líka kennt mér hversu mikilvæg samkennd og þakklæti eru. Ég reyni alltaf að lyfta fólki í kringum mig upp og samgleðjast því.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Að mínu mati er ein stærsta áskorun kynslóðarinnar minnar andleg heilsa. Við lifum á tímum þar sem samfélagsmiðlar, samanburður og stöðug pressa geta haft mikil áhrif á sjálfsmynd ungs fólks. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við tölum opinskátt um andlega heilsu og tryggjum að fólk hafi aðgang að stuðningi og fræðslu. Þegar við hlúum að vellíðan fólks byggjum við líka sterkara samfélag.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Fyrst og fremst vil ég segja að allir eiga rétt á sínum skoðunum og það er mikilvægt að virða mismunandi sjónarmið. Fyrir mér getur fegurðarsamkeppni hins vegar verið vettvangur þar sem konur fá tækifæri til að sýna styrk, sjálfstraust og nota rödd sína til að hafa jákvæð áhrif á aðra. Þetta snýst ekki bara um útlit, heldur líka um persónuleika, markmið og það sem við viljum leggja af mörkum til samfélagsins. Hún getur líka verið leið til að fagna fjölbreytileika og innri fegurð, og nota sviðið til að hvetja aðra til að standa með sjálfum sér, trúa á eigin kraft og láta drauma sína rætast." 