Stjarna úr Married at First Sight látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. mars 2026 14:40 Mel Schilling lést þriðjudaginn 24. mars 2026 eftir erfiða baráttu við krabbamein. Sambandsráðgjafinn Mel Schilling, sem öðlaðist frægð vegna þátttöku sinnar í áströlsku útgáfu raunveruleikaþáttanna Married at First Sight, er látin, 54 ára að aldri eftir glímu við krabbamein. „Melanie Jane Brisbane-Schilling lést friðsamlega í dag, umkringd ást," sagði Gareth Brisbane, eiginmaður Schilling, í tilkynningu í dag. Schilling hafði glímt við krabbamein síðustu tvö ár og greindi sjálf frá því fyrr í mánuðinum að krabbameinið hefði dreifst yfir á vinstri hluta heila hennar og það væri ekkert sem læknarnir gætu gert til að meðhöndla meinið. „Þegar ég hélt að krabbameinið hefði svipt hana færninni til að tala, dró hún mig nær sér og hvíslaði skilaboð til mín og Maddie sem mun halda mér gangandi það sem eftir lifir ævinnar," sagði Gareth og vísaði þar til dóttur þeirra hjóna, Madison. Schilling fæddist 13. október 1971, var með BA-gráðu í sálfræði frá Deakin-háskóla, diplómagráðu í sálfræði frá Melbourne-háskóla og sérhæfði sig í sambands- og hjónaráðgjöf. Melanie var kynnir og sambandsráðgjafi í áströlsku útgáfunni af Married at First Sight í sex þáttaraðir frá 2019 til 2025 og vakti þar athygli fyrir „beinskeytta en blíða nálgun". Hún færði sig síðan yfir í bresku útgáfu þáttanna og var þar frá 2021 til 2024. Auk þess varð hún vinsæll gestur í bresku og áströlsku morgunsjónvarpi sem sérfræðingur í málefnum ástarinnar.