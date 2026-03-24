Sjóðheitt listapar selur smart einbýli Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. mars 2026 09:58 Hjalti og Hulda Halldóra hafa sett einbýlishús sitt á Skeggjagötu á sölu. SAMSETT Einn vinsælasti stílisti landsins Hulda Halldóra Tryggvadóttir og eiginmaður hennar, grafíski hönnuðurinn Hjalti Axel Yngvason, hafa sett einstaklega smekklegt einbýlishús í þeirra eigu á sölu á Skeggjagötu. Húsið er staðsett í Norðurmýrinni í póstnúmeri 105 og er í göngufjarlægð frá miðbænum. Eignin er einstaklega smekkleg.REMAX Er um að ræða 200,1 fermetra en nýlega voru teikningar og skráningartafla fyrir húsið endurnýjaðar, þá mælist heildarstærð hússins 244,0 fermetrar. Ekki hefur verið sótt um að fá skráningu eignarinnar breytt. Sjarmerandi viðarskápar, einstakt baðherbergi, auka íbúð, huggulegur arinn og fleira einkennir eignina en Hulda og Hjalti keyptu húsið í lok árs 2016. Einstakt baðherbergi.REMAX Fyrri eigandi hafði fengið Svein Kjarval, húsgagnahönnuð, til að endurinnrétta húsið þegar hann keypti það árið 1963 og teiknaði hann meðal annars panelvegg og arinn með Drápuhlíðargrjóti. Húsið hefur verið mikið endurnýjað en heldur samt í gamlan sjarma. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. Arininn gerir stofuna einstaka. REMAX Húsið er í Norðurmýrinni.REMAX