Lífið

Sjóð­heitt listapar selur smart ein­býli

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Hjalti og Hulda Halldóra hafa sett einbýlishús sitt á Skeggjagötu á sölu. SAMSETT

Einn vinsælasti stílisti landsins Hulda Halldóra Tryggvadóttir og eiginmaður hennar, grafíski hönnuðurinn Hjalti Axel Yngvason, hafa sett einstaklega smekklegt einbýlishús í þeirra eigu á sölu á Skeggjagötu.

Húsið er staðsett í Norðurmýrinni í póstnúmeri 105 og er í göngufjarlægð frá miðbænum. 

Eignin er einstaklega smekkleg.REMAX

Er um að ræða 200,1 fermetra en nýlega voru teikningar og skráningartafla fyrir húsið endurnýjaðar, þá mælist heildarstærð hússins 244,0 fermetrar. Ekki hefur verið sótt um að fá skráningu eignarinnar breytt.

Sjarmerandi viðarskápar, einstakt baðherbergi, auka íbúð, huggulegur arinn og fleira einkennir eignina en Hulda og Hjalti  keyptu húsið í lok árs 2016. 

Einstakt baðherbergi.REMAX

Fyrri eigandi hafði fengið Svein Kjarval, húsgagnahönnuð, til að endurinnrétta húsið þegar hann keypti það árið 1963 og teiknaði hann meðal annars panelvegg og arinn með Drápuhlíðargrjóti.

Húsið hefur verið mikið endurnýjað en heldur samt í gamlan sjarma. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Arininn gerir stofuna einstaka. REMAX
Húsið er í Norðurmýrinni.REMAX
Fasteignamarkaður Hús og heimili


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.