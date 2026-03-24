Lífið

Sveppi og Sigurður tignar­legir aftur á bak

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sigurður og Sveppi voru flottir aftur á bak.

Í síðasta þætti af Taskmaster fengu gestir þáttarins fjölmörg skemmtileg verkefni. Eitt af þeim var að fara í feluleik, annað verkefnið var að matreiða stórkostlega samloku en einnig áttu þau að taka upp myndband þar sem útkoman yrði mjög tilkomumikil, nema að það yrði síðan sýnt aftur á bak og átti að taka mið af því.

Leikarinn Sigurður Þór Óskarsson og skemmtikrafturinn Sverrir Þór Sverrisson voru saman í liði í umræddu verkefni. 

Það má með sanni segja að þeir hafi verið magnaðir aftur á bak eins og sjá má hér að neðan.

Taskmaster – Ísland


