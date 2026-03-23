Annie Mist gaf prinsinum nafn Agnar Már Másson skrifar 23. mars 2026 21:24 Sonur Crossfit-parsins deilir nafni með tveimur jötunsterkum persónum úr norrænni og grískri goðafræði; Hektori Trójuprins og Þór þrumuguði. Aðsend CrossFit-parið Annie Mist Þórisdóttir og Frederik Emil Ægidius gaf nýfæddum syni sínum nafn á dögunum. Drengurinn heitir Hektor Þór. Hún greinir frá nafngiftinni í Facebook-færslu og segist þar þakklát fyrir þá hefð að bíða fram að skírn til að gefa barninu nafn. „Fyrstu vikurnar hefur Hektor heitið Drengur Frederiksson," skrifar hún á ensku. „En nú er hann formlega Hektor minn," bætir hún við. Fyrir á parið Freyju Mist sem er fimm ára og Atlas sem er eins árs. Eins og systkini sín deilir Hektor nafni með grísum og norrænum goðafræðipersónum en drengurinn heitir fullu nafni Hektor Þór Ægidius Frederiksson. Anníe Mist hefur í tvígang staðið uppi sem heimsmeistari í CrossFit og var sú fyrsta til að hljóta titilinn hraustasta kona í heimi. Þá er hún eigandi líkamsræktarstöðvarinnar CrossFit Reykjavík þar sem hún æfir og þjálfar.