Menning

Edda tryllti gesti ó­vænt með Ladda

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Edda steig á svið í Þetta er Laddi í gærkvöldi og mun leika í sýningunni á völdum dagetningum í vor.
Leikkonan Edda Björgvinsdóttir átti óvænta innkomu í sýningunni Þetta er Laddi í Borgarleikhúsinu í gærkvöldi. Þar steig hún inn í nokkur atriði með karakterum sem eru henni góðkunnir og mun hún fara með hlutverk í sýningunni á völdum dagsetningum út vorið.

Edda hafði gefið vísbendingu um að hún yrði á svæðinu með Facebook-færslu sem hún birti um ellefuleytið í gærkvöldi.

„Ég er að fara á Ladda sýninguna í kvöld. Og til þín Laddi minn - ég gæti þurft að lagfæra ýmis atriði sem mér skilst að séu í sýningunni þinni .....“ skrifaði hún í færslunni.

Mikið gaman, mikið grín.

„Þú veist bara af því að ég verð kannski að stússa þarna eitthvað á sviðinu - þú heldur bara áfram að grína á meðan🤣🤣🤣“

Færslan vakti töluverð viðbrögð hjá vinum Eddu og skrifaði síða Borgarleikhússins ummæli við færsluna: „Við hlökkum til að sjá þig! Hversu síð þarf hárkollan að vera?“

Svo fór að Edda steig á svið með leikhópnum í gærkvöldi og var þar í nokkrum senum. Edda á auðvitað langt og gott samband við Ladda eftir að hafa leikið ótal sinnum með honum áður á sviði, í kvikmyndum og sjónvarpi. 

Svipmyndir úr sýningunni.

Edda á sömuleiðis hlut í ýmsum persónum sem koma fram í sýningunni og hafði tjáð opinberlega áhuga sinn á því að stíga á svið og aðstoða leikarana við að ná hárréttum tóni í gríninu.

„Það er óhætt að segja að salurinn hafi tryllst úr hlátri þegar Edda steig á svið í gær,“ sagði Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, um innkomu leikkonunnar.

Laddi og Edda í Stellu.

Edda mun jafnframt fara með hlutverk í sýningunni út vorið, á völdum dagsetningum, en allra síðustu sýningar eru komnar í sölu og verður lokasýning þann 9. maí.

„Leikhúsgestir eiga von á góðu, Laddi og Edda eru bæði þjóðargersemar og þegar þau stíga saman á svið verða til einhverjir ótrúlegir galdrar,“ sagði Egill Heiðar.

