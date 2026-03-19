Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Epli 19. mars 2026 11:33 Verslanir Epli bjóða upp á fjölbreytt úrval af Apple vörum og aukahlutum sem henta vel sem fermingargjafir. Fermingin er stór stund í lífi ungs fólks og oft fyrsta tækifærið til að fá tæki sem nýtist bæði til daglegrar notkunar, samskipta og í skóla. Apple vörur hafa lengi verið vinsælar fermingargjafir vegna þess að þær eru endingargóðar, einfaldar í notkun og hannaðar til að vinna vel saman. Hjá Epli finnur þú fjölbreytt úrval af Apple vörum og aukahlutum sem henta vel sem fermingargjafir. Kíkjum á nokkrar af vinsælustu fermingargjöfum ársins sem fást í verslunum Epli á Laugavegi 182 og í Smáralind. MacBook Air MacBook Air með M4 eldist vel með fermingarbarninu og sameinar léttleika, öflug afköst og langa rafhlöðuendingu. Hún hentar bæði fyrir nám, afþreyingu og skapandi verkefni. Þetta er tölva sem nýtist í mörg ár og fylgir viðtakandanum inn í framtíðina. MacBook Air er á tilboði frá 179.990 iPhone iPhone er ein vinsælasta fermingargjöfin. Hann sameinar samskipti, myndavél, öpp og afþreyingu í einu tæki. iPhone er þekktur fyrir góða myndavél, öruggt stýrikerfi og langan líftíma með reglulegum uppfærslum. iPhone 16e er á sérstöku fermingartilboði frá 89.990 kr. og iPhone 17e er frá 109.990 kr. Apple Watch Apple Watch er frábær viðbót við iPhone. Úrið hjálpar notendum að fylgjast með hreyfingu og heilsu, taka á móti skilaboðum og símtölum og að halda utan um daglegt líf á einfaldan hátt. Apple Watch SE er á sérstökum fermingartilboði frá 44.991 kr. og Apple Watch 11 er á fermingartilboði frá 67.491 kr. AirPods AirPods eru þráðlaus heyrnartól sem tengjast Apple tækjum á einfaldan og þægilegan hátt. AirPods eru vinsæl fyrir tónlist, símtöl og myndbönd og henta vel bæði í skóla og frítíma. AirPods 4 eru frá 24.990 kr. iPad iPad er fjölhæft tæki sem hentar vel til náms, glósugerðar, lesturs og afþreyingar. Með Apple Pencil er hægt að skrifa glósur, teikna og vinna verkefni á skapandi hátt. iPad kostar frá 69.990 kr. Apple TV Apple TV 4 er frábær fermingargjöf því hún breytir sjónvarpinu í afþreyingarmiðstöð með aðgangi að kvikmyndum, þáttum, tónlist og leikjum. Hún er einföld í notkun, styður hágæða mynd og hljóð. Gjöf sem nýtist daglega og lengi. Apple TV 4K er frá 29.990 kr. Aukahlutir sem vernda tækin Réttir aukahlutir geta lengt líftíma tækja og gert notkun þeirra enn þægilegri. Við bjóðum meðal annars: Hulstur fyrir síma og spjaldtölvur Skjávarnir sem vernda skjáinn gegn rispum og brotum Hleðslutæki og snúrur AirTag til að fylgjast með lyklum og öðrum verðmætum Hleðslustöðvar og powerbank Aukahlutir eru einnig vinsæl viðbót með stærri fermingargjöfum. Gjafir sem nýtast lengi Apple vörur eru þekktar fyrir gæði og langan líftíma. Þær nýtast vel bæði til náms, samskipta og afþreyingar og eru því gjafir sem fermingarbörn geta notað í mörg ár. Starfsfólk Epli aðstoða foreldra og fermingarbörn við að velja rétta tækið og viðeigandi aukahluti. Komdu við og skoðaðu úrvalið og leyfið okkur að hjálpa þér við að finna fermingargjöf sem gleður og nýtist vel til framtíðar.