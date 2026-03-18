Fékk Óskar úr úkraínsku lestarbraki Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. mars 2026 13:19 Penn var kampakátur með úkraínska Óskarinn sem hann fékk í vikunni. Ukrzaliznytsia Yfirmaður úkraínska járnbrautarkerfisins færði leikaranum Sean Penn silfraðan Óskar úr lestarbraki. Penn hafði sleppt því að mæta á Óskarinn um helgina, þar sem hann var valinn besti leikarinn í aukahlutverki, til að heimsækja Úkraínu. Sean Penn hlaut sinn þriðja Óskar um helgina þegar hann var valinn besti leikarinn í aukahlutverki fyrir leik sinn sem Steven J. Lockjaw í hasarmyndinni One Battle After Another. Áður hafði hann fengið Óskarsverðlaun fyrir leik sinni í Mystic River (2004) og Milk (2009). Penn hafði sleppt því að mæta á flestallar verðlaunahátíðirnar í aðdraganda Óskarsins (og áður sleppt því að mæta á hátíðina) þegar hann var tilnefndur þannig það kom ekki sérlega mikið á óvart þegar hann var hvergi sjáanlegur um helgina. Selinskí og Penn funduðu á mánudaginn.EPA Á mánudaginn kom í ljós að Penn var staddur í Úkraínu á sama tíma og hátíðin fór fram og náðist á mynd í miðborg Kænugarðs með sólgleraugu og sígarettupakka. Selinskí birti síðan mynd af þeim félögum saman í forsetaskrifstofunni. Penn hefur farið reglulega til Úkraínu á síðustu árum, fundað með Selinskí og gert heimildarmynd um forsetann. Sjá einnig: Sean Penn gerir heimildarmynd um innrás Rússa í Úkraínu Fyrst Penn missti af Óskarnum ákvað Oleksandr Pertsovskyi, yfirmaður úkraínska járnbrautarkerfisins, að færa leikaranum silfraðan, úkraínskan Óskar búinn til úr braki lestarvagns sem hafði orðið fyrir rússneskri eldflaug. „Þú misstir af Óskarnum," sagði Pertsovskyi þegar hann færði leikaranum styttuna. „Svo gafstu forsetanum líka þann síðasta þannig við gerðum þennan fyrir þig," bætti hann við en Penn lánaði Selenskí einn af Óskurunum sínum árið 2022. View this post on Instagram A post shared by Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia (@ukrainianrailways) „Þetta er úr lestarvagni sem Rússarnir eyðilögðu," sagði Pertsovskyi og bætti svo við: „Hann er ekki úr gulli en hann er raunverulegur og frá okkar dýpstu hjartarótum." „Þetta eru allt fjársjóðir, þakka þér fyrir," svaraði Penn. Árið 2022 lánaði Penn forsetanum einn af Óskurunum sínum tveimur og sagði: „Þessi er fyrir þig, þetta er bara táknrænna kjánalegur hlutur, en ef ég veit af honum hér hjá þér mun mér líða betur og sterkar fyrir bardagann." „Þegar þú sigrar kemurðu með hann aftur til Malibu. Mér mun líða miklu betur vitandi að hluti af mér er hér," sagði hann jafnframt.