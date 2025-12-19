Talinn að hafa komið til landsins til að stela Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. desember 2025 21:50 Lögreglustöðin á Hverfisgötu. Vísir/Vilhelm Karlmanni hefur verið vísað úr landi en hann var staðinn að því að stela. Talið er að hann hafi komið til landsins til að stunda brotastarfsemi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að karlmaðurinn, sem er um fertugt, var handtekinn á miðvikudag vegna þjófnaðarmála í miðborg Reykjavíkur. Hann var með sérstaka tösku sem búið var að fóðra með álpappír, í því skyni að koma töskunni framhjá þjófavörnum verslana. Í töskunni fannst einnig þýfi, en ekki liggur fyrir um hvers konar þýfi var að ræða. Maðurinn játaði sök við yfirheyrslu lögreglu. Hann kom til landsins á þriðjudag en telur lögregla að tilgangur ferðarinnar hafi verið til að stunda brotastarfsemi. Manninum var vísað úr landi vegna málsins. Þremur vísað úr landi Lögreglan á Suðurnesjum greinir einnig frá í færslu á Facebook að alls hafi þremur erlendum ríkisborgurum, konu og tveimur karlmönnum verið vísað úr landi. Lögreglan hafið upphaflega afskipti af fólkinu á miðvikudag á Keflavíkurflugvelli vegna þjófnaðarmála. Fólkinu var einnig bannað að koma aftur til Íslands í fimm ár. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Innlent Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Innlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Innlent Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Innlent Katrín orðin stjórnarformaður Innlent Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Innlent Fleiri fréttir Talinn að hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Tvær íslenskar konur létust í umferðarslysinu í Suður-Afríku Íslendingar lentu í alvarlegu slysi í Suður-Afríku Stóraukið fjármagn til Frú Ragnheiðar Standi ekki til að leggja niður Rás 2 þrátt fyrir boðaða heimild Bæta hjóla- og göngustíga í Breiðholti, Grafarholti og í Elliðaárdal Birkir vill þriðja til fjórða sæti hjá Samfylkingu Lítið snjóflóð féll á snjótroðara í Hlíðarfjalli Tímamótasamningur Sjúkratrygginga og SÁÁ Hætta á snjóflóðum til fjalla í Eyjafirði Hluti auglýsingatekna Rúv renni til einkarekinna fjölmiðla „Við látum alltaf taka okkur í bakaríið á endanum“ Götulokanir í miðborginni á Þorláksmessu og um áramót Logi kynnti aðgerðir í þágu fjölmiðla Einn handtekinn í aðgerð sérsveitar á Selfossi Bústaðakirkja opnuð vegna slyssins í Suður-Afríku Stormur gæti skollið á landið á aðfangadag Kílómetragjaldið verður að veruleika og hvassviðri um jólin Funduðu í 320 klukkustundir og afgreiddu 37 frumvörp Telja innbrot og umferðarlagabrot mesta vandamálið Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Nemandi réðst á kennara á jólaskemmtun í Ingunnarskóla Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Sjá meira