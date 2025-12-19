Þrír vasaþjófar handteknir á gistiheimili Laugarneshverfi Lovísa Arnardóttir skrifar 19. desember 2025 09:19 Mennirnir eru grunaðir um þjófnað í Laugarneshverfi og mögulega víðar. Vísir/Vilhelm Þrír voru handteknir í umfangsmikilli lögregluaðgerð á gistiheimili í Laugarneshverfi í Reykjavík í gærkvöldi. Fólkið eru grunað um skipulagðan þjófnað á stór höfuðborgarsvæðinu. Þau ru grunað um að hafa stolið bæði úr verslunum og af fólki matvælum, fjármunum og fleiru. Fyrst var greint frá á RÚV. Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að lögregla meti nú hvort fólkið verði ákært, og í kjölfarið sótt um síbrotagæslu, eða hvort þeim verði vísað úr landi. Hann segir lögreglu hafa fengið um tug tilkynninga varðandi þjófnaðinn og eigi jafnvel von á fleiri tilkynningum. Hann segir vasaþjófana af erlendum uppruna og að þeir hafi ekki verið lengi á landinu. Þeir eru af báðum kynjum. „Það er það sem gerir þau svo ósýnileg, þau vinna í pörum og fólk á ekkert endilega von á þessu frá þeim,“ segir Unnar og að þetta fólk einbeiti sér sérstaklega að eldra fólki. Ekki vera með mikla peninga á sér Lögreglan hvetji fólk til að vera ekki með mikla peninga á sér, og ef það er með þá, að hafa þá ekki sýnilega. Fólkið horfi yfir öxlina á fólki og sé að fylgjast vel með. Þá segir Unnar lögregluna mæla með því að nota frekar greiðslukort og að vera með eitthvað hámark á daglegum úttektum á kortinu. „Við mælum með því að fólk búi sér til einhverjar varnir.“ Stutt er síðan tveimur mönnum var vísað úr landi fyrir vasaþjófnað en Unnar segir mennina sem voru handteknir í gær hafa beitt þekktum aðferðum vasaþjófa. Hann segir ekki liggja fyrir hvort mennirnir tengist þeim sem var vísað úr landi í nóvember en þeir hafi ekki verið lengi á landinu og virðist hafa komið til landsins í þessum eina tilgangi. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Erlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Innlent Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Erlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Innlent Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Erlent Fleiri fréttir Katrín orðin stjórnarformaður Hæstiréttur vill ekki hlýða á Kristján Markús Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Þrír karlmenn handteknir fyrir þjófnað í Laugarneshverfi Starfslokasamningar undirstofnana kostað hátt í 175 milljónir Reynslubolti kveður lögregluna Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Frumvarp um kílómetragjald samþykkt og þingmenn komnir í jólafrí Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Langvarandi einangrun ungrar konu gagnrýnd af Amnesty Selfoss stöðvaður í Bretlandi Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar teknir í notkun Zuism tekið af trúfélagaská eftir áralöng svik og pretti Mun áfram leiða lista Framsóknar í Múlaþingi Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Reyndu að koma útlendingafrumvarpi að á síðustu stundu Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Sjá meira