Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 19. desember 2025 06:32 Níu gistu fangageymslur lögreglu nú í morgun. Vísir/Ívar Fannar Lögregla rannsakar nú atvik þar sem bifreið var bakkað á barn en meiðsl barnsins eru sögð hafa verið minniháttar. Þá kom upp sérkennilegt atvik á vaktinni í gærkvöldi eða nótt þegar einstaklingur leitaði á lögreglustöð til að fá aðstoð til að komast úr handjárnum. Lögregla gat því miður ekki hjálpað viðkomandi en var bent á að leita til slökkviliðsins. Einn var handtekinn fyrir þjófnað í verslun en hann reyndist einnig hafa á sér vasahníf og var sagður ógnandi. Þá var tilkynnt um þjófnað í tveimur matvöruverslunum. Lögregla fór einnig á vettvang vegna hávaða í heimahúsi og þá voru sex stöðvaðir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Einn var handtekinn fyrir að aka á yfir tvöföldum hámarkshraða og sviptur ökuréttindum tímabundið. Lögreglumál