Lokað hefur verið fyrir umferð um Suðurstrandarveg við Þorlákshöfn eftir að ekið var á kyrrstæðan bíl um tíuleytið í morgun. Mikið brak og olía er á veginum en svo virðist sem ekki hafi orðið alvarleg slys á fólki.
Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir í samtali við Vísi að viðbragðsaðilar séu nýkomnir á staðinn. Auk lögreglu séu þar fulltrúar slökkviliðs sem vinni að því að hreinsa upp brakið.
Samkvæmt tilkynningu til lögreglu var ekið á kyrrstæðan bíl. Meiðsli þeirra sem lentu í árekstrinum eru talin minni háttar. Lokað verður fyrir umferð um Suðurstrandarveg á meðan hreinsunarstörf á vettvangi standa yfir. Auk mikils braks er heilmikil olía á veginum.
Uppfært klukkan 10:51
Vinnu á vettvangi er lokið og opnað hefur verið fyrir umferð á ný.
