Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár" Aron Guðmundsson skrifar 18. desember 2025 09:31 Viktor Bjarki Daðason hefur verið að vekja athygli með FC Kaupmannahöfn upp á siðkastið, bæði í danska boltanum sem og Meistaradeild Evrópu. Hann er klár í íslenska landsliðið þegar að kallið kemur frá Arnari Gunnlaugssyni Vísir/Samsett Sautján ára gamli framherjinn Viktor Bjarki Daðason, leikmaður FC Kaupmannahafnar, segist klár þegar kallið kemur frá Arnari Gunnlaugssyni, landsliðsþjálfara Íslands. Viktor Bjarki hefur skotist rækilega fram á sjónarsviðið með liði FC Kaupmannahafnar. Hann hefur fest sig i sessi í aðalliði félagsins, þrátt fyrir að vera aðeins sautján ára gamall, og komið að mörkum bæði heima fyrir sem og í Meistaradeild Evrópu, þar sem að hann sló meðal annars met sem var í eigu spænska ungstirnisins Lamine Yamal. Íslendingurinn fetar þar með í fótspor Íslenskra leikmanna á borð við Orra Stein Óskarsson, Hákon Arnar Haraldsson og Ísak Bergmann Jóhannesson sem fóru allir ungir að árum til FC Kaupmannahafnar og unnu sig þar upp í aðalliðið. Þessi þrenning er svo að gera það gott núna í evrópska boltanum sem og með íslenska landsliðinu. Og nú þegar er nafn Viktors farið að bera á góma þegar talað er um íslenska karlalandsliðið. Heyra mátti kallað eftir því að Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, ætti að velja Viktor í landsliðið fyrr á árinu. Strákurinn ungi bíður rólegur eftir kallinu en segist klár þegar þar að kemur. „Það er alltaf planið," segir Viktor við Sýn um að spila fyrir landsliðið og hvort hann sé klár nú þegar í það. „Sem leikmaður viltu alltaf komast eins hátt og langt og mögulegt er á þínum ferli. Að spila fyrir A-landsliðið, það er mjög hátt þarna uppi. Auðvitað myndi ég segja að ég væri klár í að spila fyrir landslið Íslands en það er ekki bara undir mér komið að velja mig í liðið. Það er bara mitt plan að reyna spila vel með mínu liði og þá sjáum við hvað gerist." Hann hefur ekki átt samtöl við Arnar landsliðsþjálfara til þessa en Skagamaðurinn veit af stráknum unga í Kaupmannahöfn. „Hann er virkilega spennandi," svaraði Arnar aðspurður um álit sitt á Viktori Bjarka í byrjun nóvember er hann hafði opinberað landsliðshóp Íslands fyrir lokaverkefni liðsins í undankeppni HM. „Það er ótrúlegt hver framgangur hans hefur verið síðustu mánuði, fara frá Fram í Bestu deildinni og vera kominn á stærsta sviðið í Meistaradeild Evrópu." „Hann á þetta skilið. Hann er með gott bakland. Hann er einn af þessum ungu framherjum sem við eigum, sem eru að gera frábæra hluti. Við fylgjumst spenntir með hans framþróun." „Hans framtíð verður klárlega björt ef hann sleppur við meiðsli og heldur áfram að standa sig vel."