Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 teknir í rekstur Lovísa Arnardóttir skrifar 17. desember 2025 18:03 Strengirnir eru alls 36 kílómetrar á lengd. Landsnet Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 voru teknir í rekstur í dag. Í tilkynningu frá Landsneti segir að það sé sögulegt skref og að með tilkomu strengjanna aukist afhendingaröryggi raforku til Vestmannaeyja. Nú sjái þrír öflugir sæstrengir Vestmannaeyjum fyrir rafmagni. „Ég vil óska íbúum og fyrirtækjum í Vestmannaeyjum til hamingju með þennan mikilvæga áfanga. Nýju strengirnir tryggja Vestmannaeyjum aukið afhendingaröryggi og skapa sterkan grunn fyrir áframhaldandi uppbyggingu atvinnulífs og samfélags í Eyjum.“ segir Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets, í tilkynningu. Nýju strengirnir eru alls um 36 kílómetrar að lengd, 10 kílómetrar á landi og 26 kílómetrar í sjó og auka flutningsgetu til Eyja um allt að 120 MVA og tryggja Vestmannaeyjum örugga orkutengingu til framtíðar. Þar kemur einnig fram að lagning nýrra strengja til Eyja hafi lengi verið til umræðu en eftir bilun í Vestmannaeyjastreng 3 árið 2023 hafi verið ákveðið að flýta framkvæmdum. Eftir útboð var samið við Hengtong Submarine Cable um framleiðslu og lagningu strengjanna, en Seaworks, sem undirverktaki, sá um lagningu þeirra. Lagning strengjanna fór fram sumarið 2025 og gengu framkvæmdir vel, veðurskilyrði voru hagstæð og viljum við þakka öllum sem komu að verkefninu fyrir frábæra samvinnu. Verkefnið fól í sér að endurnýja og stækka tengivirkið Rimakot í Landeyjafjöru og settur var upp nýr búnaður í Vestmannaeyjum ásamt því að leggja tvo nýja strengi þar á milli. Samhliða Vestmannaeyjastrengjunum var nýr 132 kV jarðstrengur, Rimakotslína 2, tekinn í rekstur og styrkir hann flutningskerfi raforku á Suðurlandi og tengir Vestmannaeyjar enn frekar við meginflutningskerfið. Strengurinn var lagður á árunum 2024 og 2025 milli Hellu og tengivirkis Landsnets í Rimakoti í Landeyjarfjöru. Strengurinn er 36 km langur, lengsti jarðstrengurinn í kerfi Landsnets. Orkumál Vestmannaeyjar Mest lesið Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Innlent Halldór Blöndal er látinn Innlent Höfðu haldið til í ruslageymslunni dagana á undan Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Erlent Fleiri fréttir Ragnhildur nýr framkvæmdastjóri Píeta samtakanna Norðurþing og Heidelberg undirrita viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á Bakka Skoða málsókn vegna látinna sona og hagstæðustu jólainnkaupin Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 teknir í rekstur Grunaður um manndráp á Kársnesi Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Stofnunum fækkar um tuttugu Ísland tekur höndum saman með Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Skilaboð Vestfirðings til stjórnvalda ekki útvarpshæf eftir 50 milljóna króna tjón Höfðu haldið til í ruslageymslunni dagana á undan Óska eftir myndefni frá Kársnesi vegna mannslátsins „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni „Grafalvarlegt“ að Ísland fari gegn vísindalegri ráðgjöf Laxar struku úr landeldi í Eyjum Starfsáætlun þingsins kippt úr sambandi Faldi töflurnar í nammipoka Ekið á gangandi vegfaranda á Sæbraut Makríllinn enn hitamál og áfall í fiskeldi í Tálknafirði Hjálmar gefur ekki kost á sér Eyjamenn ósáttir við nýbirta samgönguáætlun Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Gæsluvarðhald vegna andláts í Kópavogi framlengt Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Tuttugu þúsund fiskar drápust á Tálknafirði Segja frekari úrbóta þörf og vísa meðal annars til PPP Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Halldór Blöndal er látinn Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í baráttu við fíkn „Þarna var bara verið að tikka í box“ Sjá meira