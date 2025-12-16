Fótbolti

Milljarðs evra munur á liðunum: Börsungar lentu í brasi gegn þriðju deildar liði

Aron Guðmundsson skrifar
Lýsandi mynd fyrir leik kvöldsins. Börsungar þurftu að hafa sig alla við að ná í sigurinn. Hér má sjá Lamine Yamal, gulldreng liðsins.
Stjörnum prýtt lið Barcelona þurfti að hafa fyrir sigri sínum gegn þriðju deildar liði Guadalajara í spænska bikarnum í fótbolta í kvöld. Milljarði evra munar á markaðsvirði leikmannahópa liðanna en leiknum lauk með 2-0 sigri Barcelona.

Þess ber að geta að Hansi Flick, þjálfari Börsunga, stillti ekki upp einhverju varaliði í leik kvöldsins. Heldur var þar að finna stjörnuleikmenn á borð við Lamine Yamal, Marcus Rashford og Frenkie de Jong svo einhverjir séu nefndir. 

Bilið milli liðanna tveggja er mikið en kannski myndu einhverjir segja að fegurð fótboltans hafi skinið skært í kvöld. 

Markaðsvirði leikmannahóps Guadalajara metið á um 3,4 milljónir evra samkvæmt Transfermarkt, lægra markaðsvirði en síðan virta metur leikmannahóp Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur á (4,2 milljónir evra).

Og markaðsvirði leikmannahóps Barcelona, risa í Evrópuboltanum, er rétt norðan við einn milljarð evra. Barcelona vermir toppsæti spænsku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir en Guadalajara er í fallsæti í þriðju deildinni.

Milljarðurinn á milli liðanna í kvöld skein ekki í gegn inn á vellinum í kvöld. Vissulega voru Börsungar nær eingöngu með boltann og sköpuðu mun fleiri færi en þeim gekk erfiðlega að koma boltanum í netið. 

Komið var fram á síðasta stundarfjórðung leiksins þegar að ísinn var brotinn. Andreas Christensen kom Barcelona yfir á 76.mínútu.

Heimamenn brotnuðu þó ekki. Skömmu eftir mark Börsunga komust þeir nálægt því að jafna metin með skoti frá Salifo Caropiche en frábær markvarsla Ter Stegen í marki gestanna sá til þess að Barcelona var enn yfir. 

Þegar komið var fram í uppbótartíma tryggði enski landsliðsmaðurinn Marcus Rashford, Börsungum sigur með öðru marki liðsins. 

Lokatölur 2-0 sigur Barcelona og fer liðið áfram í 16-liða úrslit. 

