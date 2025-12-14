Hálkuaðstæður voru á Reykjavegi í Biskupstungum þegar bíll valt í gærkvöldi. Tveir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítalans.
Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Selfossi segir að verið sé að rannsaka tildrög slyssins, sem varð á níunda tímanum í gærkvöld. Hann hafi ekki heyrt af því hvernig líðan hinna slösuðu er.
Slysið hafi verið tilkynnt til Rannsóknarnefndar Samgönguslysa.
Tveir voru fluttir á slysadeild Landspítalans eftir umferðarslys á Reykjavegi í Biskupstungum. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni Lögreglunnar á Suðurlandi.