Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskups­tungum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þyrlusveitin var kölluð út í kvöld.
Tveir voru fluttir á slysadeild Landspítalans eftir umferðarslys á Reykjavegi í Biskupstungum. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni Lögreglunnar á Suðurlandi.

Tilkynnt var um slysið á níunda tímanum í kvöld.

Landhelgisgæslan Landspítalinn Grímsnes- og Grafningshreppur

