Píratar vilja ganga til viðræðna um sameiginlegt framboð Lovísa Arnardóttir skrifar 13. desember 2025 18:53 Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, segir Pírata alltaf hafa framtíðina að leiðarljósi. Vísir/Vilhelm Á félagsfundi Pírata í Reykjavík í dag var samþykkt einróma að veita stjórn félagsins umboð til að ganga til viðræðna um sameiginlegt framboð til borgarstjórnar vorið 2026. „Píratar eru rödd mannréttinda, lýðræðis og grænnar borgar. Við höfum gjörbylt þjónustu borgarinnar við íbúa og fært hana inn í nútímann svo eftir er tekið á alþjóðavísu. Við höfum framtíðina ávallt að leiðarljósi og ég er bæði spennt og fyllt vonar til þessara næstu skrefa í sögu Pírata í Reykjavík." segir formaður Pírata, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, í tilkynningu frá Pírötum. Stjórn PírataPíratar Ekki kemur fram í tilkynningu hverjum Píratar vilja starfa með. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalistaflokksins, tilkynnti í gær um nýtt framboð. Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Píratar