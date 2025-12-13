Innlent

Bjarn­veig Birta og Stein Olav sigur­vegarar for­próf­kjörs

Lovísa Arnardóttir skrifar
Stein Olav og Bjarnveig Birta á Prikinu í kvöld. Aðsend

Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og Stein Olav Romslo eru sigurvegarar forprófkjörs Hallveigar – ungs jafnaðarfólks í Reykjavík. Bjarnveig Birta fékk 268 atkvæði og Stein Olav Romslo 260 atkvæði. 

Bjarnveig og Stein Olav verða því fulltrúar þeirra í prófkjöri Samfylkingar fyrir sveitarstjórnarkosningar næsta vor. Framboðsfrestur er til 3. janúar en flokksvalið fer fram þann 24. sama mánaðar.

Í tilkynningu frá Hallveigu kemur fram að Bjarnveig Birta sé 33 ára þriggja barna móðir sem býr í Grafarvoginum sem starfar sem rekstrarstjóri Tulipop.

„Forprófkjör Hallveigar í Reykjavík sýnir metnaðinn í pólitísku starfi ungliðahreyfingar Samfylkingarinnar. Það er frábært að sjá hvað flokkurinn býr að góðum mannauð og ég hlakka mikið til að ganga sameinuð til flokksvals í janúar. Nú yngjum við upp í borgarstjórn,“ segir Bjarnveig Birta í tilkynningu.

Stein Olav er 32 ára og hefur starfað sem stærðfræðikennari í Hagaskóla um árabil.

„Ég er fyrst og fremst stoltur af baráttunni og að okkur hafi gengið svona vel. Takk öll sem lögðu mér lið,“ er haft eftir Stein Olav í tilkynningunni.

Mikill fjöldi kom saman á Prikinu í kvöld vegna forprófkjörsins. Aðsend

Úrslitin voru tilkynnt á Prikinu í kvöld.

„Fjöldi fólks kom saman og er ljóst að eftirvæntingin fyrir borgarstjórnarkosningum og ungum andlitum í borgarstjórn er mikil,“ segir Jóhannes Óli Sveinsson, forseti ungs jafnaðarfólks, í tilkynningunni. 

Prófkjörið fór fram dagana 11.-13. desember og þar valdi ungt jafnaðarfólk í Reykjavík tvo fulltrúa ungs fólks fyrir prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík sem fer fram 24. janúar 2026. Á kjörskrá voru 971 manns og bárust alls 564 atkvæði. Kjörsókn var 58,08 prósent.

Ætla fram og ekki fram

Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingar, hefur þegar tilkynnt að hann sækist eftir 2. sæti á lista flokksins í vor, Sabine Leskopf tilkynnti í vikunni að hún geti ekki farið fram fyrir flokkinn aftur og fylgt sannfæringu sinni. Sara Björg Sigurðardóttir, fyrsti varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, tilkynnti einnig í vikunni að hún sækist eftir þriðja sætinu á lista Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - réttindafélags, hefur einnig tilkynnt að hann sækist eftir þriðja sætinu á lista Samfylkingarinnar. Ekki liggur fyrir hvaða sætum þau Bjarnveig og Stein munu sækjast eftir. 

