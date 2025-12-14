Tíu voru skotnir til bana í skotárás á gyðingahátíð á Bondi strönd í Ástralíu í dag. Annar árásarmannanna er látinn og hinn hefur verið handtekinn. Minnst tólf eru slasaðir.
Samkvæmt umfjöllun BBC standa aðgerðir enn yfir á vettvangi og búið er að girða svæðið af.
Samkvæmt umfjöllun Telegraph var 50 skotum hleypt af hið minnsta, en í myndböndum á samfélagsmiðlum sjást tveir svartklæddir menn skjóta með rifflum að ströndinni frá bílastæði.
Lögregluyfirvöld í New South Wales segja í yfirlýsingu að annar hinna grunuðu hafi verið handtekinn og hinn sé látinn.
Bondi ströndin er vinsæl strönd í útjaðri Sydney-borgar.
Hægt er að fylgjast með umfjöllun ástralska ríkissjónvarpsins í beinni útsendingu hér:
Aðgerðir standi þó enn yfir á vettvangi og fólk sé hvatt til að forðast svæðið.
Fjórtándi desember er fyrsti dagur Hanukkah hátíðar gyðinga og af því tilefni var boðið upp á dagskrá á Bondi Beach.
Viðburðurinn var auglýstur undir yfirskriftinni „Chanukah by the Sea 2025“, og var auglýstur fyrir alla aldurshópa, en um 2000 manns voru á ströndinni þegar árásirnar hófust.
Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw— Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025
Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw
Á eftirfarandi myndbandi sést þegar óbreyttur maður afvopnar annan árásarmanninn.
BREAKING: Watch as bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney, Australia.pic.twitter.com/ko1DIo7tMY— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025
BREAKING: Watch as bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney, Australia.pic.twitter.com/ko1DIo7tMY
Fréttin hefur verið uppfærð