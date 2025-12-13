Ráðherra tekur sjálfur viðtöl Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 13. desember 2025 16:00 Þorleifur Örn, Finnur og Bjarni Thor eru metnir hæfir til að gegna hlutverkinu. Vísir Jóhann Páll Jóhannsson settur menningarráðherra þegar kemur að ráðningu nýs óperustjóra hefur boðað þrjá umsækjendur í viðtal. Þrír hafa verið metnir hæfir til að gegna stöðunni en til stóð að skipa í stöðuna fyrir 15. nóvember síðastliðinn. Sú flækja kom upp við meðferð umsókna að meðal umsækjenda sem metnir voru hæfir var Finnur Bjarnason. Finnur var í nóvember fyrir tveimur árum ráðinn verkefnisstjóri hjá menningarráðuneytinu vegna stofnunar þjóðaróperu. Hann hefur því unnið náið innan ráðuneytis Loga Einarssonar sem taldi sig ekki hæfan til að taka ákvörðun um ráðninguna. Sérstök hæfnisnefnd tók viðtöl við umsækjendur og skilaði skýrslu til ráðuneytisins er varðaði hæfi umsækjenda. Samkvæmt heimildum Vísis voru Finnur Bjarnason og Bjarni Thor Kristinsson metnir mjög hæfir af nefndinni en Þorleifur Örn metinn hæfur. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að ráðherra ræði við umsækjendurna þrjá fyrir jólin. Vegna þess hve fáir vinnudagar eru yfir hátíðarnar má telja líklegt að nýr óperustjóri verði ekki ráðinn fyrr en á nýju ári. Óperustjóri mun heyra undir Þjóðleikhússtjóra í skipuriti, eiga við hann samráð um gerð fjárhagsáætlana og mikilvægar ákvarðanir er varðar rekstur hennar. Þá hefur Þjóðleikhúsráð eftirlit með starfsemi hennar og rekstri. Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri er meðal þeirra fimm sem manna hæfnisnefndina. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir er formaður nefndarinnar en auk þeirra sátu í nefndinni, Halldór Guðmundsson bókmenntafræðingur, Kristinn Sigmundsson óperusöngvari og Þóra Einarsdóttir óperusöngvari. Þóra átti einnig sæti í undirbúningsnefnd um stofnun Þjóðaróperu sem vann að stofnun Þjóðaróperunnar með Finni Bjarnasyni, verkefnastjóra í ráðuneytinu. Hlutverk nýstofnaðrar óperu verður að sviðsetja óperuverk, sinna sögulegri arfleifð óperulista og glæða áhuga landsmanna á listforminu. Samkvæmt frumvarpi um stofnun þjóðaróperu verða þar tólf einsöngvarar í fullu starfi og sextán manna kór í hálfu starfi. Þjóðaróperan Tónlist Mest lesið Jólatónleikar eru ekki tónlist. Þeir eru neyðaraðgerð Gagnrýni Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Lífið Afþakka miðann til Vínar vinni þeir undankeppnina Tónlist Hvert er mest óþolandi orð íslenskunnar? Menning „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Lífið Pulp Fiction leikarinn Peter Greene látinn Bíó og sjónvarp Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Lífið Ráðherra tekur sjálfur viðtöl Menning Dick van Dyke á hundrað ára afmæli Bíó og sjónvarp Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Lífið Fleiri fréttir Ráðherra tekur sjálfur viðtöl Hvert er mest óþolandi orð íslenskunnar? Heigulsleg ákvörðun Rúv, hörundsárir listamenn og versta bók flóðsins Sigurður Sævar fyllti Landsbankahúsið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Kanónur í jólakósí „Djúp menning sem hefur átt sér stað og enginn telur sig ábyrgan“ Brjálað að gera á „Brjálað að gera“ Vilja minnka allt þetta neikvæða suð Munur er á manviti og mannviti Vatn og brauð íslenskra fanga: Hvað elda menn í íslenskum fangelsum? Gefur út bók um reynsluna af því að vera útilokuð Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Bjó hjá Trumpara í búddistabæ í Kaliforníu Lyktarlítill dans, Lux og „metnaðarlaus stefna í íslensku“ Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Jón Ásgeirsson tónskáld er látinn Fimm fáránlegar biðraðir Íslendinga Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Sjá meira