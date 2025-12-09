Kanónur í jólakósí

Einhverjir ástsælustu rithöfundar landsins buðu desember velkominn með huggulegu jólakvöldi í Ásmundarsal. Margt var um manninn og jólastemningin tók yfir.
Þann fyrsta desember fór fram notalegt jólabókakvöld í Ásmundarsal þar sem fjórir af ástsælustu höfundum landsins lásu upp úr nýjustu verkum sínum.
Andri Snær Magnason las úr Jötunstein, Katrín Jakobsdóttir og Ragnar Jónasson kynntu Franska spítalann, Ragnar las einnig úr Emíliu og Yrsa Sigurðardóttir las úr Syndafjalli.
Kvöldið var leitt af Kamillu Einarsdóttur. Gestir nutu þar hlýrrar bókmenntastemningar og fallegs upphafs á sýningartímabilinu en hér má sjá myndir frá því: