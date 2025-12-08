Brjálað að gera á „Brjálað að gera“

Jólastemningin náði nýjum hæðum í Ásmundarsal um helgina þegar Jólasýningin 2025, Brjálað að gera!, var opnuð við frábæra þátttöku gesta. Nafnið reyndist sannarlega lýsandi – frá fyrstu mínútu var líf og fjör í salnum og aðsóknin sló öll fyrri met.
Gestir fylltu húsið, kynntu sér verk sýnenda og nutu þess að hefja jólamánuðinn í hlýlegu og skapandi umhverfi.
View this post on Instagram A post shared by Ásmundarsalur (@asmundarsalur)
A post shared by Ásmundarsalur (@asmundarsalur)
Sýningin stendur yfir til 23. desember og opið er alla daga fram að jólum.
Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunarteitinu: