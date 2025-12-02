Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. desember 2025 12:00 Loji Höskuldsson er hönnuður Kærleikskúlunnar. Vísir/Vilhelm Kærleikskúlan hefur í 22 ár verið órjúfanlegur hluti af jólahefð margra en í byrjun desember á hverju ári er staðið að útgáfu til styrktar Gló stuðningsfélagi. Tilgangurinn með sölu Kærleikskúlunnar er að auðga líf fatlaðra barna og ungmenna, með því að efla starfsemi Reykjadals sem félagið á og rekur. Kærleikskúlan 2025 var formlega afhjúpuð við hátíðlega athöfn í Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur í dag og stendur sala hennar til 23. desember. Halda þræði eftir Loja Höskuldsson er Kærleikskúla ársins 2025 en verk Loja, sem fæddur er árið 1987, eru mjög svo eftirsótt. Loji Höskuldsson er þekktur fyrir frumleg útsaumsverk sem bera með sér sakleysislegan húmor og milda nostalgíu. Hann sameinar hefðbundnar og tilraunakenndar aðferðir í hægfara handverksferli og sækir viðfangsefni sín í hversdagsleikann. Loji Höskuldsson er hönnuður Kærleikskúlunnar.Aðsend Í fréttatilkynningu segir: „Gló Stuðningsfélag, áður Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, hefur staðið að útgáfu Kærleikskúlunnar frá árinu 2003. Kærleikskúlan sem gefin er út í takmörkuðu upplagi hefur fengið frábærar viðtökur landsmanna í gegnum árin og er árleg útgáfa hennar orðin hluti af jólahefð margra. Tilgangurinn með sölu Kærleikskúlunnar er að auðga líf fatlaðra barna og ungmenna, með því að efla starfsemi Reykjadals sem félagið á og rekur. Reykjadalur hefur frá 1963 verið vettvangur tómstunda og vináttu fyrir fötluð börn og ungmenni. Sumarbúðirnar voru stofnaðar af félaginu sem svar við brýnni þörf um tækifæri fatlaðra barna til þátttöku og hafa í gegnum árin þróast og eflst og gestahópurinn stækkað og orðið fjölbreyttari. Markmið Reykjadals er að bjóða uppá uppbyggjandi og jákvæða upplifun þar sem hver og einn fær að njóta sín á eigin forsendum. Áhersla er lögð á að styrkja og stuðla að vinatengslum með því að skapa ævintýri og skemmtilegan frítíma. Kraftmikið starfsfólk gerir hverja dvöl einstaka og ógleymanlega.“ Hér má lesa texta listamannsins um kúluna sem heitir Halda þræði: „Eini endinn sem gefur eftir er yst, en hinn liggur í hjarta hnykilsins og er aðeins aðgengilegur með því að vefja sig í gegnum allt ferðalagið. Markmið ferðalagsins er að forðast flækjur en þær eru þó nánast óumflýjanlegar, sérstaklega ef maður tapar þræðinum á leiðinni. Ferðalag hvers hnykils er einstakt, því enginn vefur sinn hnykil á nákvæmlega sama hátt. Það sem fyrir einum virðist auðvelt, getur reynst öðrum snúið. Ferðalagið krefst þolinmæði og elju, það er ekki ætlað þeim sem vilja skjót svör eða styttri leiðir. Ólíkt daglegu amstri, þar sem athyglin slitnar í allar áttir, býður hnykillinn aðeins einn lausan enda. Sá endi er stöðug uppspretta hlýju, hugmynda og möguleika. Það er þar sem allt byrjar.“ Hér má nálgast nánari upplýsingar um Kærleikskúluna. Menning Myndlist Málefni fatlaðs fólks Mest lesið Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Menning Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Lífið Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Skilaboð frá Höllu á Facebook upphaf að farsælu samstarfi Tíska og hönnun Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Tónlist Heitustu pörin í húrrandi jólagír Tíska og hönnun Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ Lífið Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Menning Fleiri fréttir Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Bjó hjá Trumpara í búddistabæ í Kaliforníu Lyktarlítill dans, Lux og „metnaðarlaus stefna í íslensku“ Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Jón Ásgeirsson tónskáld er látinn Fimm fáránlegar biðraðir Íslendinga Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Sjá meira