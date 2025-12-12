Sigurður Sævar fyllti Landsbankahúsið Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. desember 2025 13:00 Húsfyllir var í Landsbankahúsinu í gær þegar Sigurður Sævar Magnússon opnaði einkasýningu sína. Myndlistarmaðurinn Sigurður Sævar Magnúsarson opnaði einkasýningu með pomp og prakt í Landsbankahúsinu í Austurstræti í gær. Margt var um manninn á opnuninni en um er að ræða verk sem spanna tíu ár á ferli listamannsins. Sigurður Sævar flutti fyrr á árinu til Haag í Hollandi þar sem hann starfar sem listamaður. Hann lauk námi úr konunglegu hollensku listaakademínunni í Haag sumarið 2023. Nú um þessar mundir stendur yfir einkasýning á verkum hans í Hollandi. Sýningin í Landsbankahúsinu er opin alla daga frá klukkan 15-18 og er síðasti sýningardagur á Þorláksmessu 23. desember. Margt var um manninn í gær og fjöldi nafntogaðra meðal gesta. Hér fyrir neðan má sjá myndir frá opnuninni. Listamaðurinn Sigurður Sævar Magnúsarson ásamt kærustu sinni Guðbjörgu Ægisdóttur.Bent Marinósson Róbert Róbertsson, Hallgrímur Jónasson, Þorri Hrafn Róbertsson og Einar Bárðarson. Bent Marinósson Mæðgurnar Hafdís Jónsdóttir og Birgitta Líf Björnsdóttir með Pöttru S.Bent Marinósson Hrönn Þorgrímsdóttir,María Ben Erlingsdóttir, Dísa Edwardsdóttir, Bryndís Guðmundsdóttir, Margrét Kara Sturludóttir og Anna María Ævarsdóttir.Bent Marinósson Ari Guðjónsson og Bogi Nils Bogason.Bent Marinósson Helga Ólafsdóttir, Soffía Arngrímsdóttir og Íris Einarsdóttir.Bent Marinósson Thelma Dögg Pedersen og Snorri Björn Sturluson.Bent Marinósson Seltirningurinn Árni Helgason kampakátur með listamanninum.Bent Marinósson Hildur Þórarinsdóttir, Guðmundur Viðar Harðarson og Hörður Ægisson. Bent Marinósson Margrét Elíasdóttir og Hermann Hauksson. Kristján Óskarsson og Anna Guðmundsdóttir.Bent Marinósson Menn í góðum gír.Bent Marinósson Myndlist Samkvæmislífið Reykjavík Mest lesið Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Lífið Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Tíska og hönnun Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Lífið Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Lífið Frumsýning á Vísi: „Sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru“ Bíó og sjónvarp Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Lífið Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Stiklusúpa: Allt það helsta sem kynnt var á Game awards Leikjavísir Fleiri fréttir Sigurður Sævar fyllti Landsbankahúsið Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Sjá meira