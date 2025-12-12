Lífið

Sigurður Sæ­var fyllti Landsbankahúsið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Húsfyllir var í Landsbankahúsinu í gær þegar Sigurður Sævar Magnússon opnaði einkasýningu sína.
Myndlistarmaðurinn Sigurður Sævar Magnúsarson opnaði einkasýningu með pomp og prakt í Landsbankahúsinu í Austurstræti í gær. Margt var um manninn á opnuninni en um er að ræða verk sem spanna tíu ár á ferli listamannsins.

Sigurður Sævar flutti fyrr á árinu til Haag í Hollandi þar sem hann starfar sem listamaður. Hann lauk námi úr konunglegu hollensku listaakademínunni í Haag sumarið 2023.

Nú um þessar mundir stendur yfir einkasýning á verkum hans í Hollandi. Sýningin í Landsbankahúsinu er opin alla daga frá klukkan 15-18 og er síðasti sýningardagur á Þorláksmessu 23. desember.

Margt var um manninn í gær og fjöldi nafntogaðra meðal gesta. Hér fyrir neðan má sjá myndir frá opnuninni.

Listamaðurinn Sigurður Sævar Magnúsarson ásamt kærustu sinni Guðbjörgu Ægisdóttur.Bent Marinósson

Róbert Róbertsson, Hallgrímur Jónasson, Þorri Hrafn Róbertsson og Einar Bárðarson. Bent Marinósson

Mæðgurnar Hafdís Jónsdóttir og Birgitta Líf Björnsdóttir með Pöttru S.Bent Marinósson

Hrönn Þorgrímsdóttir,María Ben Erlingsdóttir, Dísa Edwardsdóttir, Bryndís Guðmundsdóttir, Margrét Kara Sturludóttir og Anna María Ævarsdóttir.Bent Marinósson

Ari Guðjónsson og Bogi Nils Bogason.Bent Marinósson

Helga Ólafsdóttir, Soffía Arngrímsdóttir og Íris Einarsdóttir.Bent Marinósson

Thelma Dögg Pedersen og Snorri Björn Sturluson.Bent Marinósson

Seltirningurinn Árni Helgason kampakátur með listamanninum.Bent Marinósson

Hildur Þórarinsdóttir, Guðmundur Viðar Harðarson og Hörður Ægisson. Bent Marinósson

Margrét Elíasdóttir og Hermann Hauksson.

Kristján Óskarsson og Anna Guðmundsdóttir.Bent Marinósson

Menn í góðum gír.Bent Marinósson
