Menning

Auður segir skilið við Gímaldið

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Auður Jónsdóttir stóð ásamt Eyrúnu Magnúsdóttur að stofnun Gímaldsins. 
Auður Jónsdóttir stóð ásamt Eyrúnu Magnúsdóttur að stofnun Gímaldsins.  Vísir/Lýður Valberg

Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, hefur ákveðið að ljúka störfum hjá Gímaldinu, nýstofnuðum menningarfjölmiðli en hún er annar stofnenda miðilsins. Auður hyggst einbeita sér af skrifum en hún er meðal rithöfunda sem fá listamannalaun í hálft ár á næsta ári.

„Síðasta hálfa árið var ég með í því ævintýri að stofnsetja nýjan fjölmiðil ásamt Eyrúnu Magnúsdóttur sem heitir Gímaldið. Það vakti nokkra athygli þegar frétt birtist í Morgunblaðinu á þá leið að tvær miðaldra konur væru að stofna fjölmiðil,“ byrjar Auður Facebook-færslu þar sem hún greinir frá tíðindunum. 

Hún vekur athygli á úthlutuninni úr launasjóði listamanna um daginn og segist ekki hafa sótt um meira en hálft ár, enda hafi hún fengið dágóðan skerf af þeim í gegnum tíðina.

„Á skrifborðinu liggja tvær óskrifaðar bækur, ævisaga og skáldsaga. Að þeim þarf ég að einbeita mér núna – þó að ég taki auðvitað að mér aukaverkefni, verandi sjálfstætt foreldri því helst þarf maður að vera giftur einhverjum í fastri vinnu til að þessi laun nýtist sem skyldi,“ skrifar Auður.

Áhyggjur af stöðu fjölmiðla

Hún áréttir að hún á hvorki hlut í miðlinum né hefur nokkuð að segja um ritstjórn hans.

„En ég vildi leggja mitt á vogaskálarnar, í þvældri hugsjón sem hefur flækt lífið síðan fyrir um átta árum síðan þegar mér var stefnt fyrir meiðyrði eftir að hafa skrifað pistil um ofbeit í Mosfellsdal, mál sem ég vann fyrir tilstuðlan Ragnar Aðalsteinssonar og Sigríðar Rutar Júlíusdóttur.“

Auður var sýknuð í meiðyrðamálinu en segir málaferlin hafa reynt á taugakerfið. Í framhaldinu gaf hún út bókina Þjáningarfrelsið - Óreiða hugsjóna og hagsmuna í heimi fjölmiðla ásamt Steinunni Stefánsdóttur og Báru Huld Beck.

Þá lýsir Auður áhyggjum yfir stöðu fjölmiðla í landinu og segir brotthvarf úr blaðamannastéttinni hættulega mikið. 

„Fjölmiðlar eru lungu frjálslynds lýðræðis, án þeirra erum við valdalaus. Og það á jafnt um almenning sem stjórnmálamanninn. Einhvern veginn teljum við fjölmiðla svo sjálfsagða að við kvörtum helst yfir þeim og sofum á verðinum þegar starfsskilyrði þeirra verða flóknari og verri og verri. Ómeðvituð um að á sama tíma fjarar undan okkur sjálfum, nú á tímum upplýsingaóreiðu sem oft birtist ekki í röngum staðreyndum heldur röngu samhengi eða skorti á víðfeðmara samhengi.“

Auður og Eyrún ræddu tilurð Gímaldsins á Sprengisandi í vetur. Viðtalið má nálgast að neðan. 

Fjölmiðlar Bókmenntir Listamannalaun

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.