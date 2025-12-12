Erlent

Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýð­ræði

Kjartan Kjartansson skrifar
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kom Evrópu til varnar gegn orrahríð bandarískra ráðamanna.
Bandaríkjaforseti ætti ekki að skipta sér af lýðræði í Evrópu, að mati forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Evrópuríki hafa sætt harðri gagnrýni frá fulltrúum Bandaríkjastjórnar að undanförnu.

Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti Evrópu sem „hnignandi“ hópi ríkja undir forystu „veikburða“ fólks í viðtali við blaðið Politico í vikunni.

Þau ummæli komu fast á hæla nýrrar þjóðaröryggisáætlunar Bandaríkjastjórnar frá því í síðustu viku þar sem Evrópuríki voru sökuð um ritskoðun og kúgun á þegnum sínum. 

Endurómaði áætlunin málflutning hvítra þjóðernissinna um að álfan stæði frammi fyrir „siðmenningarlegri eyðingu“ vegna fjölgunar innflytjenda á næstu tveimur áratugum.

Bandaríkin ættu að leggja áherslu á að hlúa að andspyrnu gegn núverandi stefnu í Evrópuríkjum. Sá málflutningur hefur mælst vel fyrir í Rússlandi og á meðal evrópskra leiðtoga af fjarhægrivængnum.

Kjósenda að velja sér leiðtoga

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, brást við skammadembu Trump á viðburði í Brussel í gær. Það væri hlutverk kjósenda að velja sér leiðtoga og að standa yrði vörð um það.

„Engin annar á að skipta sér af því, án nokkurs vafa,“ sagði von der Leyen þegar hún var spurð út í bandarísku þjóðaröryggisáætlunina.

Nefndi forsetinn í þessu samhengi áætlun sambandsins sem nefnist Lýðræðisskjöldurinn. Henni er ætlað að taka á áhrifaherferðum erlendra ríkja á netinu, þar á meðal í tengslum við kosningar.

Sagði von der Leyen að samskipti Evrópu við Bandaríkin hefðu breyst vegna þess að Evrópa sé að breytast. Mikilvægt væri fyrir Evrópubúa að líta til styrkleika sinna og vera stoltir af þeim.

„Sötndum fyrir sameinaða Evrópu. Þetta er verkefni okkar, að líta á okkur sjálf og vera stolt af okkur sjálfum,“ sagði von der Leyen og hlaut lófatak fyrir hjá viðstöddum, að sögn Politico.

Taka sér stöðu með fjarhægrimönnum í Evrópu

Fulltrúar Bandaríkjastjórnar hafa að undanförnu gefið fjarhægriflokkum í Evrópu undir fótinn og gert sér far um að eiga í samskiptum við þá í heimsóknum til álfunnar.

Þannig vakti það athygli að J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, fundaði sérstaklega með leiðtogum Valkosts fyrir Þýskaland þegar hann sótti öryggisráðstefnu í München í febrúar. Aðrir flokkar á þýska þinginu hafa sögulega neitað að vinna með jaðarhægriflokkum.

Vance hélt reiðilestur yfir evrópskum ráðamönnum á ráðstefnunni, sakaði þá um að bæla niður tjáningarfrelsi og að aðhafast ekki gegn ólöglegum fólksflutningum. Gaf hann ítrekað í skyn að Bandaríkin og Evrópa ættu tæplega samleið lengur vegna þess.

Þegar Trump sjálfur fór á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Haag í júní hitti hann Geert Wilders, leiðtoga fjarhægrimanna í Hollandi.

