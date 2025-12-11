Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Stefán Árni Pálsson skrifar 11. desember 2025 10:03 Listaverkin eru fjölmörg í World Class, Laugum. Í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi kynnti Tómas Arnar sér listina sem er að finna í líkamsræktarstöðinni í World Class í Laugum en hún hefur gjarnan verið á milli tannanna á fólki. Ekki furða enda listin kynferðisleg og ýjar gjarnan að æxlunarfærum. Sviðshöfundurinn Elínborg Una fór með Tómasi í leiðangur til að túlka þessa list. Safnið samanstendur af reðurtáknum, sáðfrumum, nöktum líkömum, brjóstum og leggöngum. Hún var nemi í Listaháskólanum í Laugarnesi og fór að mæta reglulega í Laugar. „Verkin eru mjög sérstök að mörgu leyti og þannig að ég fór mikið að pæla í þeim og ég endaði sem sagt á að skrifa svona eiginlega ritgerð í Listaháskólanum, bara mikla greiningu á þessum verkum,“ segir Elínborg. „Þau í rauninni sýna öll eða ýja að æxlunarfærum og þau eru mjög kynferðisleg og klámfengin,“ segir hún. Tómas gekk með Elínborgu um alla bygginguna og skoðuðu þau verkin saman. Björn Leifsson er eigandi World Class og fara verkin inn í húsin þeirra í gegnum hann. „Mér finnst þetta bara vera partur af sögunni. Þetta er bara list. Og ef fólki finnst listin ljót, þá er það mjög algengt,“ segir Björn sem fer vel yfir sögu verkanna í viðtalinu sem sjá má hér að neðan. Ísland í dag Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Bíó og sjónvarp Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Lífið Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Stjörnum prýtt afmæli Nínu „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Sjá meira