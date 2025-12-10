Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. desember 2025 20:47 „Reyndar stærsta olíuflutningaskip sem hefur nokkurn tímann verið tekið yfir.“ AP Bandarískt herlið hefur tekið stjórn á olíuflutningaskipi undan ströndum Venesúela. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta á blaðamannafundi og sagði von á frekari árásum. Um er að ræða enn eina stigmögnunina í egningarherferð Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn hafa þegar drepið tæplega hundrað manns í loftárásum á smábáta sem stjórnvöld saka um að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna. Nýverið tilkynnti hann einnig að Bandaríkin hefðu lokað lofthelgi Venesúela. „Við höfum tekið olíuflutningaskip yfir undan ströndum Venesúela, stórt skip, mjög stórt, það stærsta sem hefur nokkurn tímann verið tekið yfir. Og það er fleira í gangi, þið munuð sjá það síðar og munið tala um það síðar við aðra,“ sagði hann við blaðamenn í Hvíta húsinu í kvöld. Tveir ónefndir embættismenn sem fréttaveitan Reuters ræddi við sögðu að bandaríska landhelgisgæslan hefði framkvæmt árásina en ekki er ljóst um hvaða skip ræðir eða hvar árásin átti sér stað. Olía er helsta útflutningsvara Venesúela sem býr jafnframt yfir heimsins mesta jarðolíuforða. Helsti kaupandi venesúelanskrar olíu eru Kínverjar en líkt og heimsmiðlarnir taka fram er óljóst í hvaða tilgangi árásin var gerð. Mest lesið Ísland verður ekki með í Eurovision Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Innlent Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Innlent Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Innlent Úlfar þögull sem gröfin Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Innlent Fleiri fréttir Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Telur það landráð að skrifa um heilsu sína Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Selenskí segist reiðubúinn til að boða til kosninga Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Blaðamannafundi aflýst og óvíst hvort Nóbelsverðlaunahafinn mæti Heimilar birtingu gagna úr rannsókn á Maxwell Hylmdu yfir með „Steikarhnífnum“ í Írska lýðveldishernum Sökuð um að drepa barnið sitt með basísku mataræði Hraunar yfir „hnignandi“ heimsálfu Efnahagsráðherra Kúbu í lífstíðarfangelsi fyrir óljósar sakir Litháar lýsa yfir neyðarástandi vegna belgja frá Belarús Þingmenn hyggjast þvinga Hegseth til upplýsingagjafar Átökin magnast á landamærum Kambódíu og Taílands Bílstjórinn meðvitundarlaus þegar rútan lenti á biðskýlinu Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Afdráttarlaus stuðningur við Úkraínu og aukinn þrýstingur á Rússa Vöruðu við flóðbylgjum eftir stærðarinnar jarðskjálfta Kallar Greene heimskan svikara Segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir Ætla að gera út af við hernaðargetu Kambódíu Með byssu í stærstu verslunarmiðstöð Oslóar Trump hundfúll að fá ekki greiða gegn greiða Átök blossa aftur upp á landamærum Taílands og Kambódíu Japanir saka Kínverja um óvarlega framgöngu í háloftunum Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Sjá meira