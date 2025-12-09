Samsæri á Paradísareyjunni Lestrarklefinn 9. desember 2025 09:56 Embla Bachmann hefur sent frá sér nýja bók. Hún er til umfjöllunar á menningarvefnum Lestrarklefinn. Lestrarklefinn er stútfullur af bókaumfjöllun. Hér fjallar Rebekka Sif um nýjustu bók Emblu Bachmann. Þriðja bók ungstirnisins Emblu Bachmann er komin út! Í þetta skiptið skrifar hún fyrir aðeins yngri markhóp en í bókunum Stelpur stranglega bannaðar (2023) og Kærókeppnin (2024) . Paradísareyjan fjallar um vinina Freyju og Hallgrím sem eyða alltaf sumrinu á eyjunni þar sem Hallgrímur býr með foreldrum sínum. Freyja og pabbar hennar taka ferjuna yfir og búast við sumri fullu af skemmtilegheitum en fljótt kemur í ljós að eitthvað furðulegt er í gangi. Það er nýbúið að kjósa nýjan bæjarstjóra en hann virðist ekki vera traustsins verður, sem er svolítið kaldhæðnislegt þar sem hann heitir einmitt Trausti. Rebekka Sif fjallar um bækur á menningarvefnum Lestrarklefinn Freyja og Hallgrímur taka auðvitað málin í sínar hendur og gerast spæjarar. Freyja er frökk og málglöð en Hallgrímur er svolítið kassalaga og passar að skrá allar vendingar á rannsókninni í minnisbókina sína. Þau eru semsagt frábært teymi. Vinnuvélar birtast og rífa upp jörðina tvist og bast um eyjuna, byggingarsvæðunum fjölgar og fullt af ókunnu fólki dúkka upp á eyjunni sem eru ekki einu sinni að koma þangað til að fara á Eyjuhátíðina. Peningasjúkur kapítalisti Bókin hentar krökkum sem eru hrifin af hversdagslegri ævintýrum sem gætu mögulega gerst í alvörunni þar sem engar hræðilegar ófreskjur eiga þátt í sögunni. Trausti er þó frekar óhuggulegur náungi, minnir mögulega á ákveðinn mann hinu megin við Atlantshafið sem heldur að hann sé einræðisherra. Hann er blanda af peningasjúkum kapítalista og smeðjulegum sölumanni sem sér eyjuna bara sem svæði til að græða á. Svo er náttúruógnin töluverð, eldfjall lúrir á eyjunni sem hótar nú að fara að gjósa en Trausti hunsar allar viðvaranir jarðfræðinga. Bergrún Íris Sævarsdóttir myndlýsir bókinni og er textinn reglulega brotinn upp með fallegum svarthvítum myndum sem undirstrika og bæta við frásögnina. Sérstaklega fannst mér myndirnar af fullorðna fólkinu sem er neytt til að vinna í tívolíinu skemmtilegar, fúli svipurinn í mótsögn við krúttlegu bangsana og kandíflossið. Umfjöllunina í heild sinni má lesa hér. Fleiri ritdóma er að finna á Lestrarklefinn.is Bókmenntir Menning Jól Mest lesið „Djúp menning sem hefur átt sér stað og enginn telur sig ábyrgan“ Menning Ástin blómstrar í appelsínugulu leðri Tíska og hönnun Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Brjálað að gera á „Brjálað að gera“ Menning Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Lífið „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Lífið Fótboltastelpan sem endaði í kristnum háskóla í suðurríkjunum Lífið Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Lífið Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Lífið Heimilislegur ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Lífið samstarf Fleiri fréttir Heimilislegur ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Samsæri á Paradísareyjunni Bjóða upp á jólakaffi allar helgar fram að jólum Fröken Dúlla og konurnar sem báru skömmina 48% aukið áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar Snörp og áhrifamikil bók Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Vestfirsk náttúra skapar dulúð í nýjustu bók Margrétar S. Höskuldsdóttur Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Útreiðartúrinn leiðir lesendur inn í flókið net fjölskyldu, vináttu og leyndarmála Himnesk rúmföt úr egypskri bómull Nóvella sem leiðir lesandann inn í söguna á nýjan hátt Uppselt á stórtónleika Bubba – aukatónleikar fara í sölu á morgun Þegar vitvél fær spurningu um nasisma og allt fer í háaloft The Barricade Boys koma til Íslands með Broadway Party Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Breyta bíóinu í risastórt skemmtisvæði í tilefni afmælis „Nýju hverfin eintómar stafsetningarvillur“ Nýjasta bók Gunna Helga sprengdi TikTok Skrímslaævintýri á Álftanesi varð að blómstrandi fjölskyldufyrirtæki Spennandi breytingar í GK Reykjavík – verslunin flutt í Evu Jólagjafir sem gleðja hárið og hjartað Gerður Kristný, Andri Snær og Þórunn Valdimars meðal upplesara í kvöld Myndaveisla: Glæsileg frumsýning Zootropolis 2 í Kringlunni Fortíð og nútíð fléttuð saman í nýrri spennandi unglingasögu Vill að lesendur skemmti sér en verði samt skíthræddir Að lifa er að hlusta á þúsund sögur Slökkviliðin og vinsæll barnabókahöfundur leiða saman hesta sína Kostnaður listarinnar Spennandi unglingabók um samfélag í upplausn, samkennd og heitar tilfinningar Sjá meira