Uggur í læknum og sam­töl við Norður­lönd nauð­syn­legt

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands. Vísir/Arnar

Stjórnvöld verða að bregðast við þegar í stað og opna á samtöl við stjórnvöld á hinum Norðurlöndunum um nýtt samráðskerfi varðandi nám sérgreinalækna, ellegar verður innan tíðar skortur á læknum í ákveðnum sérgreinum hér á landi. Þetta segir formaður Læknafélagsins sem segir ugg í læknastéttinni vegna stöðunnar.

Kennslustjóri sérnáms sagði í hádegisfréttum í gær hættu á að skortur verði á læknum í ákveðnum sérgreinum vegna breyttra reglna í Svíþjóð og Noregi en stjórnvöld þar í landi þrengdu fyrir nokkrum árum skilyrði fyrir sérnám lækna, sem varð til þess að erfiðara er fyrir íslenska lækna að komast í nám þar úti.

Læknar að ílengjast á Íslandi

Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands segir félagið hafa varað við stöðunni í töluverðan tíma.

„Þetta er farið að hafa áhrif og fólk er að ílengjast hér, bíðandi eftir að komast áfram í sínu sérnámi. Þetta veldur ákveðnum usla og ugg í hópnum, eðlilega því lokatakmarkið hjá okkur langflestum að klára einhverskonar sérmenntun og nauðsynlegt fyrir íslenskt samfélag að hafa áfram greiðan aðgang að sérfræðingum í öllum sérgreinum sem við þurfum hér á þessu eylandi.“

Hún segir að bregðast þurfi hratt við.

„Þetta er bara alvarlegt mál og ég vil beina því til stjórnvalda að setja í algeran forgang að reyna að koma upp einhverju kerfi í samráði við hin Norðurlöndin, samvinnu við þau um að taka á móti íslenskum læknum, hvernig sem það verður útfært svo það lokist ekki fyrir þessar leiðir.“

Skortur á læknum í ýmsum sérgreinum

Málið hafi verið rætt við fyrrverandi og núverandi ráðherra heilbrigðismála og er því tekið alvarlega að sögn Steinunnar. Óvissan sé vond fyrir heilbrigðiskerfið í heild. Þetta tiltekna mál sé ekki enn farið að valda skorti á sérfræðingum en hinsvegar hafi almennt ekki verið til yfirsýn yfir það hvaða sérfræðingum sé þörf á á Íslandi.

„Heldur hefur þetta verið tilviljanakennt út frá því hvað hver læknir hefur áhuga á að gera þannig ég bind líka vonir við það í tengslum við þetta muni heilbrigðisyfirvöld reyna að koma upp meiri yfirsýn yfir þarfir Íslands gagnvart sérgreinalæknum yfirhöfuð og reyna þá að hvetja lækna til að fara út í sérgreinar þar sem er sannarlega skortur, því við erum með skort í ýmsum sérgreinum í dag en það er einfaldlega vegna þess að við höfum ekki haft þessa yfirsýn að reyna að gæta þess að það sé nægjanlegt framboð í þeim.“

