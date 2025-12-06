Formaður Skólameistarafélags Íslands segir vendingar síðustu daga hafa fengið skólameistara víðs vegar um landið til að íhuga stöðu sína. Félagið á fund með mennta- og barnamálaráðherra og krefst formaðurinn skýringa á boðuðum breytingum sem voru rökstuðningur ráðherrans fyrir því að auglýsa tvö embætti skólameistara laus til umsóknar.
„Okkur er mjög brugðið yfir þessu. Þetta er ekki til þess að auka virðingu framhaldsskólastigsins,“ segir Helga Kristín Kolbeins, formaður Skólameistarafélags Íslands, um vendingar nýjustu daga.
„Ég átta mig ekki á hvaða vegferð við erum á.“
Á miðvikudag fékk Ársæll Guðmundsson, skólameistari Borgarholtsskóla, þau skilaboð frá Guðmundi Inga Kristinssyni, mennta- og barnamálaráðherra, að embætti hans yrði auglýst laust til umsóknar.
Ársæll hefur bæði verið gagnrýninn á hugmyndir ráðherrans um breytingar á framhaldsskólakerfinu en komst einnig í fréttirnar í janúar þegar Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hringdi í hann vegna týnds skópars barnabarns hennar. Hann telur gagnrýnina vera ástæðuna fyrir breytingunum.
Í svari ráðherrans segir hann Ársæl hafa verið fyrstan í röð framhaldsskólastjóra til að fá þau tíðindi að starf hans yrði auglýst, ákvörðunin hefði ekkert með Ingu Sæland að gera. Árni Ólasson, skólameistari Menntaskólans á Egilsstöðum, fékk að heyra í útvarpsfréttum að til stæði að auglýsa stöðu hans. Guðmundur segir starfslok Ársæls og Andra vera vegna boðaðra umfangsmikilla breytinga á framhaldsskólastiginu.
Meðal breytinga sem Guðmundur Ingi hefur lagt til á framhaldsskólakerfinu er stofnun svokallaðra svæðisskrifstofa. Ætlunin sé að koma til móts við starfsfólk framhaldsskóla með aukinni þjónustu, styttri boðleiðum og minni skriffinsku.
„Þessi neikvæða umræða sem hefur verið um framhaldsskólastigið frá því að þessar tillögur voru lagðar fram er ekki góð. Þær sýna alls ekki raunsama mynd af framhaldsskólakerfinu,“ segir Helga.
Hún segist hafa fengið litlar sem engar upplýsingar um breytingarnar sem eru framundan.
„Við vitum heldur ekkert hvað þau eru að gera eða hvernig þær eiga að bæta nám. Það eina sem er búið að segja okkur er að skólahúsin haldi sér og nöfnin á húsnum og einhver dagleg stjórn sem er ekkert búið að skilgreina í hvað felst.
Talað sé um að námsbrautir séu afar ólíkar milli skóla en bendir Helga á að það hafi eitt sinn verið talið jákvætt að nemendur gætu valið um mismunandi námsbrautir eftir hvar áhugasvið þeirra lægi. Þá sé inntak allra áfanga það sama, jafnvel þótt lýsingin sé öðruvísi orðuð. Það sé skortur á menntasýn hjá ráðherranum.
Í kjölfar uppsagnar Ársæls sendi stjórn Skólameistarafélags Íslands út ályktun og krafðist fundar með ráðherranum. Helga segir í samtali við fréttastofu að ráðherra hafi orðið við fundinum.
„Ég ber miklar vonir að sá fundur svari því sem við erum að spyrja okkur,“ segir hún.
„Það er vísað í skipulagsbreytingar hjá þeim báðum, það hlýtur að vera komið ansi langt fyrst það er farið að segja upp fólki.“
Hún hyggst spyrja ráðherrann hvað felst í þessum breytingum og hvers vegna farið sé í þær. Ráðuneytið sagði að aðrar leiðir hefðu verið skoðaðar, annars vegar að sameina skóla og hins vegar halda kerfinu óbreyttu.
„Þau sögðu að hinar tvær myndu ekki ganga en ég er ekki búin að sjá nein gögn um hvernig þessir kostir voru metnir. Það var bara að þetta gangi ekki.“
Helga ætlar að líka spyrja hver staða stjórnenda yrði í nýja kerfinu og um starfsöryggi skólameistara. Sem opinberir starfsmenn búi þau við afar lítið starfsöryggi. Hún viti til þess að aðrir skólameistarar séu að íhuga stöðu sína.
„Hann má alveg gera þetta, en það er ekkert sem bannar honum að láta skólameistara njóta jafnvægis við aðra opinbera starfsmenn,“ segir Helga.
„Okkur er umunað að menntun í landinu verði til fyrirmyndar og okkur er mjög annt um þetta unga fólk sem er í skólunum og byggir upp landið.“