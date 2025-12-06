Vonast til að opna nýtt Konukot sem fyrst

Nýtt húsnæði Konukots mun breyta miklu fyrir konurnar sem þangað sækja að sögn framkvæmdastjóra Rótarinnar. Aðsókn hefur verið yfir meðallagi í haust og húsið stundum yfirfullt. Borgarstjóri opnaði húsnæðið við Ármúla við athöfn í gær.
Vonir standa til þess að hægt verði að opna nýtt Konukot sem allra fyrst. Borgarstjóri opnaði húsnæðið í Ármúla í gær við athöfn, en enn á þó eftir að ganga frá nokkrum lausum endum að sögn Kristínar Pálsdóttur, framkvæmdastjóra Rótarinnar, sem rekur Konukot samkvæmt þjónustusamningi við Reykjavíkurborg. Kristín segir að nýtt húsnæði breyti miklu fyrir þær konur sem þangað sækja.
„Þetta er miklu betri aðstaða fyrir konurnar að vera með fleiri herbergi. Í gamla Konukoti voru tvö herbergi þar sem sváfu fjórar konur og svo var hinum dreift um húsið. Þannig að núna erum við með fjögur þriggja manna herbergi.“
Konurnar hafi því meira rými auk þess sem aðstaðan sé betri.
„Það er lokuð setustofa, sjónvarpsstofa, og líka hægt að sitja í borðstofunni,“ segir Kristín.
„Svo verðum við með aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu sem fór af stað hjá okkur í apríl, sem er styrkt af heilbrigðisráðuneytinu.“
Húsnæðið er lokað á milli klukkan tíu og fimm þar sem um neyðarskýli er að ræða. Plássin verða jafn mörg, eða tólf, enda er markmiðið til lengri tíma að minnka þörfina fyrir neyðarskýli. Mikil aðsókn hefur verið í Konukot í haust.
„Oft fleiri en tólf konur og við höfum fengið, held ég, allt upp í sextán konur. Þó að við séum ekki með rúm fyrir svo margar, þá erum við með svona lazyboy-stóla og björgum alltaf málinu af því að við vísum aldrei konum frá.“
Á hæðinni fyrir ofan Konukot verður nýtt tímabundið húsnæði sem Reykjavíkurborg mun reka. Þar verða sex pláss og er hugsað til lengri dvalar á meðan konur eru að taka fyrstu skrefin úr heimilisleysi. Það er annað slíka tímabundna húsnæðið sem borgin opnar, en það fyrra var opnað fyrir tveimur árum og er fyrir karla. Kristín telur þurfa fleiri slík úrræði þar sem konur geti verið allan sólarhringinn.
„Hér á árum áður var, þá var svolítið horft fram hjá þörfum kvenna. Reykjavíkurborg hefur sett fókus á það að, að hérna, mikilvægi þess að þær séu á öruggum stað. Þær eru oft í erfiðari stöðu en karlarnir,“ segir Kristín.