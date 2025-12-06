Innlent

Alltaf ljóst að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði.
Prófessor í stjórnmálafræði segir ekkert hafa komið upp sem breytir forsendum ríkisstjórnarsamstarfsins. Ljóst hafi verið fyrir að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn í samstarfinu og að stjórnarandstaðan myndi reyna að notfæra sér það.  

Mikil reiði er á Austurlandi með ákvörðun innviðaráðherra að færa göng frá Seyðisfirði neðar á forgangsröðunarlista og Fljótagöng milli Siglufjarðar og Fljótanna sett efst. Þá vakti ákvörðun barna- og menntamálaráðherra um að auglýsa stöður skólameistara Borgarholtsskóla og Menntaskólans á Egilsstöðum mikla athygli, ekki síst vegna deilna skólameistara Borgarholtsskóla við bæði menntamálaráðherra og félagsmálaráðherra.

Vandræðin hjá Flokki fólksins

Allir þrír ráðherrar sem nefndir voru hér á undan koma úr röðum Flokks fólksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir eitt og annað hafa komið upp á hjá ríkisstjórninni, og oftast tengist það ráðherrum Flokks fólksins.

„Flokkur fólksins er auðvitað miklu óhefðbundnari stjórnmálaflokkur en hinir tveir. Hann kemur til sem áskorendaflokkur gegn kerfinu, samanstendur af fólki sem er ekki endilega reynt úr stjórnmálastarfi. Það kemur öðruvísi að þessu þannig það kemur ekki endilega á óvart að átökin og vandræðin séu þar,“ segir Eiríkur. 

Vissu af eðlinu

Erfitt sé að spá fyrir um hvort þessi mál hafi áhrif á störf ríkisstjórnarinnar til lengri tíma. Ljóst sé að stjórnarandstaðan muni halda áfram að herja á veika hlekkinn, sem í þessari ríkisstjórn er Flokkur fólksins.

„Enn hefur ekkert komið upp sem breytir stöðu þeirrar stjórnar sem fór af stað á sínum tíma. Þá var alltaf ljóst að Flokkur fólksins gæti verið veiki hlekkurinn í því samstarfi. Það hefur gengið eftir. Þessir flokkar ákváðu að fara í þetta samstarf þrátt fyrir þetta eðli Flokks fólksins. Þeir hafa væntanlega gert sér grein fyrir því að þeir myndu þurfa að lifa með ýmiss konar uppákomum eins og þessum,“ segir Eiríkur. 

