Alltaf ljóst að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn Bjarki Sigurðsson skrifar 6. desember 2025 13:30 Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði. Vísir/Vilhelm Prófessor í stjórnmálafræði segir ekkert hafa komið upp sem breytir forsendum ríkisstjórnarsamstarfsins. Ljóst hafi verið fyrir að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn í samstarfinu og að stjórnarandstaðan myndi reyna að notfæra sér það. Mikil reiði er á Austurlandi með ákvörðun innviðaráðherra að færa göng frá Seyðisfirði neðar á forgangsröðunarlista og Fljótagöng milli Siglufjarðar og Fljótanna sett efst. Þá vakti ákvörðun barna- og menntamálaráðherra um að auglýsa stöður skólameistara Borgarholtsskóla og Menntaskólans á Egilsstöðum mikla athygli, ekki síst vegna deilna skólameistara Borgarholtsskóla við bæði menntamálaráðherra og félagsmálaráðherra. Vandræðin hjá Flokki fólksins Allir þrír ráðherrar sem nefndir voru hér á undan koma úr röðum Flokks fólksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir eitt og annað hafa komið upp á hjá ríkisstjórninni, og oftast tengist það ráðherrum Flokks fólksins. „Flokkur fólksins er auðvitað miklu óhefðbundnari stjórnmálaflokkur en hinir tveir. Hann kemur til sem áskorendaflokkur gegn kerfinu, samanstendur af fólki sem er ekki endilega reynt úr stjórnmálastarfi. Það kemur öðruvísi að þessu þannig það kemur ekki endilega á óvart að átökin og vandræðin séu þar,“ segir Eiríkur. Vissu af eðlinu Erfitt sé að spá fyrir um hvort þessi mál hafi áhrif á störf ríkisstjórnarinnar til lengri tíma. Ljóst sé að stjórnarandstaðan muni halda áfram að herja á veika hlekkinn, sem í þessari ríkisstjórn er Flokkur fólksins. „Enn hefur ekkert komið upp sem breytir stöðu þeirrar stjórnar sem fór af stað á sínum tíma. Þá var alltaf ljóst að Flokkur fólksins gæti verið veiki hlekkurinn í því samstarfi. Það hefur gengið eftir. Þessir flokkar ákváðu að fara í þetta samstarf þrátt fyrir þetta eðli Flokks fólksins. Þeir hafa væntanlega gert sér grein fyrir því að þeir myndu þurfa að lifa með ýmiss konar uppákomum eins og þessum,“ segir Eiríkur. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Mál skólameistara Borgarholtsskóla Jarðgöng á Íslandi Múlaþing Mest lesið „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Innlent MAST búið að snúa hnífnum Innlent Hættir á Spotify: „Ég er frjáls!“ Innlent Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Veður Þórunn biðst afsökunar: „Bara mannleg eins og annað fólk“ Innlent „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Innlent Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Innlent Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt Innlent Fjárlög afgreidd fyrir hlæjandi þingsal Innlent Vakna seinast en vilja mest morgunbirtu Innlent Fleiri fréttir „Mér brá við að sjá þessa tölu“ Alltaf ljóst að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn Hættir á Spotify: „Ég er frjáls!“ Reiknað með fjölmenni á jólamarkaði á Flúðum í dag Þórunn biðst afsökunar: „Bara mannleg eins og annað fólk“ Forseti Alþingis tjáir sig um ummælin umdeildu Fjárlög afgreidd fyrir hlæjandi þingsal Vakna seinast en vilja mest morgunbirtu Gripinn á 130 á 80-götu Með hamagang á hóteli og kastaði innanstokksmunum „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt MAST búið að snúa hnífnum Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Tvö prósent vilja Heiðu sem borgarstjóra Brostnar forsendur, ný könnun og fyrrverandi nýnasisti „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Skólameistarinn á Egilsstöðum næstur í röðinni Forsendur séu brostnar vegna játningar ráðherra „Það er verið að setja Austurland í frost“ Boðar tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Önnur mesta rýrnun Hofsjökuls frá upphafi mælinga Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Vill Kristrúnu fyrir dóm og óvissa um Eurovision Gervigreindin sé enn einn pensillinn í höndum listamanna Sjá meira