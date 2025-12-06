Annarri umræðu um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar lauk á Alþingi í gær. Mikill galsi var í þingmönnum við afgreiðslu frumvarpsins.
Annarri umræðu um fjárlagafrumvarp fyrir 2026 lauk rétt fyrir klukkan 19 í gær og sluppu þingmenn við að halda þingfund í dag, laugardag.
Fjárlagafrumvarp Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra var samþykkt með fimmtíu atkvæðum og því vísað til fjárlaganefndar og svo þriðju umræðu. Um fjörutíu breytingatillögur á frumvarpinu voru þá einnig samþykktar á þinginu í gær.
Morgunblaðið greinir enn frekar frá því að stjórnarliðar hafi frestað breytingum á mati á erfðafjárskatti sem voru fyrirhugaðar í bandorminum svokallaða, sem er frumvarp fjármálaráðherra um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld. Breytingarnar höfðu mætt andspyrnu bænda þar sem þau eru sögð gera þeim erfiðara fyrir að arfleiða bú sín til ættingja. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna mótmælti breytingunum í viðtali í Reykjavík síðdegis í gær.
Mikill galsi var í þingmönnum við afgreiðslu fjárlaganna í gærkvöldi, þá einkum þegar Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðismaður gerði grein fyrir atkvæði sínu.
Þar talaði hann háðslega um að „besta málið“ í fjárlagafrumvarpinu væri fólgið í breytingartillögu fjárlaganefndar sem lagði til sölu á ýmsum fasteignum sem væru í eigu ríkisins.
„Farið þið bara yfir listann. Við erum í alvöru að selja íbúðarhús á leigulóð að Kornbrekku í Rangárþingi ytra,“ sagði hann.
Þá heyrðist karlmannsrödd kalla úr þingsal: „Þið náðuð því ekki í síðustu stjórn.“
Og þingheimur hló. „Heimur batnandi fer,“ bætti Guðlaugur Þór við. „Hér eru stóru verkin.“