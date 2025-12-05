Dóra Jóhannsdóttir, leikstjóri og handritshöfundur, er að gefa út bók um reynslu sína af íslenska kvikmyndabransanum í kringum sjónvarpsseríuna Húsó og Áramótaskaupið 2022. Dóra lenti í útistöðum við bæði framleiðendur Skaupsins og Húsó og var óánægð með að þættirnir hafi hvorki verið merktir nafni hennar né dulnefni.
Bókin heitir Úr húsmæðraskóla í útlegð – Bak við tjöldin í íslenska kvikmyndabransanum og er að sögn höfundar blanda „af sjálfsævisögu, rannsóknum, fræðilegri greiningu og upplýsandi umfjöllun“ um það hvernig val myndast kerfisbundið í íslenskri menningu og kvikmyndagerð.
Dóra gefur bókina sjálf út undir formerkjum Djók Productions bókaútgáfu, hún kostar 3.990 krónur og er fyrsta útgáfa hennar fáanleg rafrænt á djok.is/utgafa. Bókin byggir á reynslu Dóru úr bransanum, sérstaklega í kringum Áramótaskaupið árið 2022 og sjónvarpsseríuna Húsó sem kom út 2024.
„Hvað gerist þegar höfundur, leikstjóri og leikkona krefst gagnsæis, ábyrgðar og virðingar fyrir lögbundnum höfundarétti í verðlaunuðum verkefnum sem eru að stóru eða öllu leyti fjármögnuð með almannafé?“ segir í lýsingu á bókinni.
„Með hliðsjón af dagsettu gögnum, fræðilegum kenningum og óhræddum opinberum heimildum er sýnt fram á kerfislæg mynstur sem hafa áhrif á það hvernig vald og fjármagn dreifast, og þar með hverjir fá rödd og hverjir eru útilokaðir,“ segir í lýsingu hennar á bókinni.
Dóra kvartaði undan framgöngu framleiðslufyrirtækisins S800 sem stóð að Skaupinu árið 2022 þegar hún leikstýrði því. Þá lýsti hún erfiðum samskiptum við framleiðendur og aðstoðarleikstjóra, sérstaklega Sigurjón Kjartansson yfirframleiðanda og helmingseiganda S800.
„Ég bendi fólki og fjölmiðlum á að vera vakandi fyrir þegar reynt er að sverta mannorð og þagga niður í konum með eitraðri orðræðu, hegðun og gaslýsingum,“ sagði hún þá um Sigurjón Kjartansson, Hjört Grétasson og Eið Birgisson.
Dóra lenti síðan upp á kant við framleiðslufyrirtækið Glass River í tengslum við sjónvarpsþættina Húsó sem byggðu á hennar eigin sögu. í byrjun nóvember ritaði hún grein á heimasíðu framleiðslufyrirtækis síns, Djok.is, þar sem hún fjallar um kerfislæg vandamál sem tengdust þáttunum.
Hún sagði þar að nafn hennar hafi fyrst birst opinberlega tengt þáttunum, eftir tveggja ára baráttu, þegar hún var tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna fyrir besta handrit. Nafn hennar birtist því ekki á skjám landsmanna þegar þættirnir voru sýndir á Rúv né birtist dulnefni hennar, Hekla Hólm, sem hún hafði beðið um að stílað yrði á þættina.
Nokkrum dögum fyrir greinarskrifin hafði Dóra tekið á móti verðlaunum, ásamt Arnóri Pálma Arnarsyni og Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur, fyrir handrit þáttanna og nýtti hún tækifærið í ræðustól til að skjóta á Baldvin Z, einn eiganda Glass River