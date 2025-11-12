Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. nóvember 2025 12:16 Eiríkur sendi póst á Saffran til að forvitnast út í atvinnuauglýsingu fyrirtækisins. Saffran brást skjótt við og leiðrétti auglýsinguna. Vísir/Lýður/Vilhelm Veitingastaðurinn Saffran auglýsti nýverið eftir starfsfólki en í auglýsingunni var gerð krafa um betri kunnáttu í ensku en íslensku. Innt eftir svörum um þessar áherslur gekkst Saffran við því að um mistök væri að ræða og leiðréttu auglýsinguna. Á mánudag birti læknirinn Jorgo Vougiouklakis færslu á Málspjallinu með skjáskoti af starfsauglýsingu fyrir þjónustustarf í Skeifunni þar sem mátti sjá kröfur um tungumálakunnáttu. „Góð íslenskukunnátta kostur. Mjög góð enskukunnátta skilyrði,“ sagði í skjáskotinu. Þar að auki var íslenskukunnátta ranglega skrifuð í tveimur orðum. „Mér finnst þetta áhugavert ef línurnar hafa ekki víxlast óvart,“ skrifaði Jorgo. „Þakka þér fyrir að vera á verði og veita okkur aðhald“ Færslan vakti töluverða athygli og undruðust margir að enskukunnátta væri sett ofar íslenskukunnáttu. Uppgjöf gagnvart hinu ástkæra ylhýra. Eiríkur Rögnvaldsson, fyrrverandi prófessor og baráttumaður íslenskunnar, ákvað að taka málin í eigin hendur. Hann komst að því að umræddur veitingastaður væri Saffran og skrifaði forsvarsmönnum hans bréf. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, kenndi íslenska málfræði við Háskóla Íslands í meira en 30 ár.Vísir/Arnar „Í starfsauglýsingu frá ykkur segir um tungumálakröfur: Góð íslensku kunnátta kostur Mjög góð enskukunnáta skilyrði Í ljósi þess að íslenska er opinbert tungumál landsins leikur mér forvitni á að vita hvernig standi á því að meiri kröfur eru gerðar um kunnáttu í ensku en íslensku. Mér finnst það mjög sérkennilegt, svo að ekki sé meira sagt,“ skrifaði hann í bréfinu. Nokkrum tímum síðar greindi Eiríkur frá því á þræðinum að hann hefði fengið umsvifalaust svar frá Saffran. „Þakka þér fyrir ábendinguna. Ég er þér hjartanlega sammála. Þetta eru mistök í texta sem við látum lagfæra strax. Þakka þér fyrir að vera á verði og veita okkur aðhald,“ sagði í pósti Saffran. Sagði Eiríkur hrósvert þegar fólk brygðist skjótt við, í málum sem þessum væri oftast um hugsunarleysi að ræða. Hann nefndi þó að enn ætti eftir að lagfæra stafsetningarvillu auglýsingarinnar. Auglýsinga- og markaðsmál Íslensk tunga Veitingastaðir Tengdar fréttir Origo gagnrýnt fyrir enskunotkun: Gæðin eru „insane“ og áferðin „flawless“ Upplýsingatæknifyrirtækið Origo hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir enskunotkun í auglýsingu þar sem vísað er í áhrifavaldinn Jóhönnu Helgu sem segir myndavél Sony búa yfir „flawless“ áferð og „insane“ og „Netflix approved“ gæðum. 29. mars 2024 21:27 Mest lesið „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Lífið „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Tíska og hönnun Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Lífið Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Lífið Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Menning Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur Menning Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Sjáðu nýtt og stærðarinnar veitingasvæði í Smáralind Lífið Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Lífið Fleiri fréttir Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Fögnuðu Heimsins besta degi í helvíti Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Heiður að fá að segja sögu kvennanna sem ruddu brautina „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Sjá meira