Lífið

For­ritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera að­eins lengur en hinir

Stefán Árni Pálsson skrifar
Adam hefur skoðað sveppina fram og til baka. Þeir virka vel að hans sögn.
Adam hefur skoðað sveppina fram og til baka. Þeir virka vel að hans sögn.

Adam Karl Helgason er þekktur af ýmsum sem einn helsti matgæðingur landsins enda hefur hann verið að gera það gott undanfarið á TikTok með metnaðarfullum og grípandi myndskeiðum.

Hann hefur getið sér gott orð fyrir gæðaefni og heiðarlega gagnrýni jafnt á fínustu veitingastöðum sem og skyndibitastöðum og jafnvel pylsustöndum.

@adamhelgason

Mac’n’cheese 🧀 Allt sem er notað í þessa uppskrift er til í @Krónan Innihald fyrir ca 4-6 mans: – Pasta: 220–300 g – Mozzarella: 200 g – Wyke mature cheddar: 200 g – Arla havarti: 200 g – Kjúkklingateningur/stoðblanda: 2,5 ml – Hvítlauksduft: 2,5 ml – Reykt paprika: 2,5 ml – Smjör: 22,5 ml – Hveiti: 22,5 ml – Evaporated milk: 200 ml – Rjómi: 180 ml – Dijon: 2,5 ml

♬ original sound - adamhelgason

Þó að ýmsir kannist við hann sem þennan geðuga áhrifavald, þá er önnur hlið sem áhorfendur Íslands í dag fengu að kynnast í gærkvöldi. En það er frumkvöðlahlið kappans sem stendur fyrir stærðarinnar íslenskri sveppaframleiðslu í Hafnarfirði. Tómas Arnar hitti hann í höfuðstöðvunum.

Fyrir um hálfu ári hóf Adam, ásamt æskuvinum sínum úr Vesturbænum, að selja fæðubótarefnið ljónsmakka eða Lion's Mane undir vörumerkinu North Tropics. Fæðubótarefnið virðist vera í ákveðinni tísku um þessar mundir en þáttastjórnandi varð þó að viðurkenna fáfræði sína og spyrja hreint út, hvað er þetta eiginlega?

Hjálpar taugakerfinu

„Í grunninn, það sem þetta gerir, þetta hjálpar taugakerfinu. Taugafrumurnar sem leiða upp í haus og niður í tær og fingur. Auðvitað hjálpar þeim að vaxa og styrkjast og þá þegar þetta kemur upp í hausinn, þá hjálpar þetta einmitt. Margir finna fyrir einbeitingu, betra minni, bara svona almennri ró yfir öllu taugakerfinu,“ segir Adam.

„Ég myndi aldrei segja að þetta væri trend af því að þetta er eitthvað sem hefur verið notað í alveg nokkur þúsund ár í Asíu. Lion's Mane-sveppurinn hefur verið eitt af þeim bara svona, herbal natural medicines, og það er ekki langt síðan þetta kemur á vestrænan markað. Það sem ég heyrði af þessu fyrst var fyrir svona kannski svona sex árum, þegar forritarar í Silicon Valley voru að taka þetta til að ná aðeins lengra en hinir,“ segir Adam en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

Ísland í dag Sveppir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.