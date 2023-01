Framleiðendur skaupsins halda áfram að grafa undan málstað sínum með rangfærslum sem RÚV staðfestir loksins hér.

Það er vonandi alveg ljóst að söguskýring þeirra Sigurjón Kjartansson, Hjortur Gretarsson og Eiður Birgisson hjá S800 heldur ekki vatni og mörgum spurningum enn ósvarað eins og af hverju mátti leikstjóri ekki sjá budgetið eins og eðlilegt hefði verið?

Ég bendi fólki og fjölmiðlum á að vera vakandi fyrir þegar reynt er að sverta mannorð og þagga niður í konum með eitraðri orðræðu, hegðun og gaslýsingum.

“Stop the rhetoric that a woman is crazy or difficult. If a man says to you that a woman is crazy or difficult, ask him, ‘What bad thing did you do to her?’ … That’s a code word. He’s trying to discredit her reputation." - Natalie Portman