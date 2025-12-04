Lífið

„Ég er pínu meyr í dag“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Guðrún Árný og Sveinbjörn Enoksson hafa verið saman í 25 ár og verið gift í þrettán.
Guðrún Árný og Sveinbjörn Enoksson hafa verið saman í 25 ár og verið gift í þrettán.

Söngkonan Guðrún Árný Karlsdóttir og eiginmaður hennar, Sveinbjörn Enoksson, fögnuðu í gær 25 ára sambandsafmæli með því að hefja tónleikaferðalag í kringum landið. Guðrún skrifaði fallega færslu í tilefni tímamótanna.

„Þá og núna 💕 Ég er pínu meyr í dag. Það er ótrúleg tilfinning að eiga 25 ára sambands afmæli. Ég er ekki svona gömul krakkar !!! Hvernig getur tíminn farið svona hratt,“ skrifar Guðrún í færslunni sem hún birti á Facebook.

„Ég fylgist með fólki í hverri viku kveðja ástvini sína sem fara allt of snemma. Svo horfi ég á eftir vinum sem skilja og fara og finna hamingjuna annars staðar,“ skrifar hún og bætir við: „Ég myndi allan daginn skilja ef ég væri óhamingjusöm. Ekki spurning.“

„En það að vera í hamingjusömu sambandi í 25 ár er gjöf. Alls ekki sjálfgefið. Ég vann í lífslottóinu þegar ég kynntist Sveinbirni í desember árið 2000.“

Lærði að klippa og elda úr hakki í kreppunni

Hún segist þakklát fyrir lífið, hversdagsleikana og erfiðu tímana. Þar nefnir hún kreppuna sem mótandi og stóran skóla fyrir þau hjónarkornin.

„Lærðum að elda allt sem hægt var úr hakki, ég lærði að klippa ykkur strákana, saumaði búninga og föt. Þú smíðaðir allt sem hægt var að smíða úr afgangsefni og við höfum síðan þá gert upp gömul eða ónýt húsgögn frekar en að kaupa ný. Þú ert einstaklega handlaginn,“ skrifar Guðrún.

Hún segist þakklát fyrir lífið, börnin og öll ævintýrin. 

„Svo er ekki sjálfgefið að eiga mann sem nennir að vinna mér við hlið alla daga og er ekkert nema jákvæðnin uppmáluð, duglegastur og svo hæfileikaríkur á allan hátt,“ skrifar hún.

„Nú höldum við af stað í tónleikaferðalag hringinn í kringum landið og syngjum inn jólin ... hótelherbergi í fimm daga 😎 Lífið er svo sannarlega núna, Sveinbjörn Enoksson.“

Ástin og lífið Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.