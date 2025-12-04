„Ég er pínu meyr í dag“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. desember 2025 10:45 Guðrún Árný og Sveinbjörn Enoksson hafa verið saman í 25 ár og verið gift í þrettán. Söngkonan Guðrún Árný Karlsdóttir og eiginmaður hennar, Sveinbjörn Enoksson, fögnuðu í gær 25 ára sambandsafmæli með því að hefja tónleikaferðalag í kringum landið. Guðrún skrifaði fallega færslu í tilefni tímamótanna. „Þá og núna 💕 Ég er pínu meyr í dag. Það er ótrúleg tilfinning að eiga 25 ára sambands afmæli. Ég er ekki svona gömul krakkar !!! Hvernig getur tíminn farið svona hratt,“ skrifar Guðrún í færslunni sem hún birti á Facebook. „Ég fylgist með fólki í hverri viku kveðja ástvini sína sem fara allt of snemma. Svo horfi ég á eftir vinum sem skilja og fara og finna hamingjuna annars staðar,“ skrifar hún og bætir við: „Ég myndi allan daginn skilja ef ég væri óhamingjusöm. Ekki spurning.“ „En það að vera í hamingjusömu sambandi í 25 ár er gjöf. Alls ekki sjálfgefið. Ég vann í lífslottóinu þegar ég kynntist Sveinbirni í desember árið 2000.“ Lærði að klippa og elda úr hakki í kreppunni Hún segist þakklát fyrir lífið, hversdagsleikana og erfiðu tímana. Þar nefnir hún kreppuna sem mótandi og stóran skóla fyrir þau hjónarkornin. „Lærðum að elda allt sem hægt var úr hakki, ég lærði að klippa ykkur strákana, saumaði búninga og föt. Þú smíðaðir allt sem hægt var að smíða úr afgangsefni og við höfum síðan þá gert upp gömul eða ónýt húsgögn frekar en að kaupa ný. Þú ert einstaklega handlaginn,“ skrifar Guðrún. View this post on Instagram A post shared by Guðrún Árný Karlsdóttir (@gudrunarnykarls) Hún segist þakklát fyrir lífið, börnin og öll ævintýrin. „Svo er ekki sjálfgefið að eiga mann sem nennir að vinna mér við hlið alla daga og er ekkert nema jákvæðnin uppmáluð, duglegastur og svo hæfileikaríkur á allan hátt,“ skrifar hún. „Nú höldum við af stað í tónleikaferðalag hringinn í kringum landið og syngjum inn jólin ... hótelherbergi í fimm daga 😎 Lífið er svo sannarlega núna, Sveinbjörn Enoksson.“ Ástin og lífið Tímamót Mest lesið Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Lífið Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Lífið Best klæddu stjörnurnar samkvæmt Vogue Lífið Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Lífið „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ Lífið Ljósavinir fögnuðu í Sjálandi Lífið Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár Lífið „Ég er pínu meyr í dag“ Lífið Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Tónlist Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ Lífið Fleiri fréttir „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Best klæddu stjörnurnar samkvæmt Vogue Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Sjá meira