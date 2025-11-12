Magnús Ragnarsson, leikari og fyrrverandi framkvæmdastjóri, var kjörinn nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur á fjölmennum aðalfundi sem haldinn var í Borgarleikhúsinu í gærkvöldi.
Magnús var kjörinn með tæplega áttatíu prósent atkvæða, en Páll Baldvin Baldvinsson, rithöfundur, formaður Félags leikstjóra og fyrrverandi formaður LR, bauð sig einnig fram og hlaut rúmlega tuttugu prósent atkvæða. Alls greiddu 166 félagsmenn atkvæði í kjörinu.
Fyrir fundinn hafði sérstök kjörnefnd undir stjórn Kristínar Eysteinsdóttur, fyrrverandi leikhússtjóra, og sem skipuð var að fráfarandi stjórn, lagt fram tillögu að nýrri stjórn þar sem Magnús yrði formaður. Sú tillaga var samþykkt.
Ný stjórn Leikfélagsins til næstu þriggja ára er þannig skipuð:
Aðalfundurinn stóð í tæpa fjóra klukkutíma og hófst hann á kosningu fundarstjóra, skýrslum frá Eggerti Benedikt Guðmundssyni, fráfarandi stjórnarformanni, Agli Heiðari Antoni Pálssyni leikhússtjóra og Kristínu Ögmundsdóttur framkvæmdastjóra og samþykkt ársreiknings.
Fyrir fundinn hafði Páll Baldvin einnig lagt fram fjölda tillagna um breytingar á lögum félagsins og gerði hann grein fyrir þeim ásamt því að Eggert Benedikt gerði grein fyrir afstöðu sinni og fráfarandi stjórnar.
Eftir nokkrar umræður var lögð fram tillaga um að stjórn myndi skipa þriggja manna nefnd til að fara heildstætt yfir lög félagsins og kynna á næsta aðalfundi og var hún samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. Páll Baldvin studdi þá tillögu og dró í kjölfarið sínar breytingartillögur til baka.
