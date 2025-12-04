Eftir að Hulda Birna Hólmgeirsdóttir Blöndal hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi ákvað hún loks að útvíkka leitina og tilkynnti á Facebook í lok árs 2012 að hún ætlaði nú að reyna finna föður sinn í eitt skipti fyrir öll, orðin fárveik af nýrnasjúkdómi og þar með fór boltinn að rúlla.
Þegar hún var við það að gefast upp hitti vinkona hennar og hjúkrunarfræðingur mann á sjúkrahúsinu á Selfossi sem minnti hana á Huldu. Gat hann verið sá sem hún hafði leitað í áratugi?
„Í gegnum tíðina, eftir að ég var orðin fullorðin, þá hugsaði ég ítrekað, ég verð að finna pabba minn,“ segir Hulda í síðasta þætti af Blóðböndum í umsjón Helgu Arnardóttur.
„Mig langaði svo að finna hann. Ég ýtti þessu frá mér oft og mörgum sinnum, bara ég vissi ekki hvar ég gæti byrjað að leita að honum. Ég greindist með nýrnasjúkdóm sem er ættgengur.“
„Á þessum tímapunkti þá segi ég við hana, Mamma, það er bara núna eða aldrei,“ segir dóttir Huldu.
„Þá ákvað ég að prófa bara að setja status á Facebook. Nú kom minn tími til. Nú ætla ég að fara í allsherjarleit að föður mínum. Og það byrjaði bara snjóbolti að rúlla. Það voru ekki allir glaðir með svona símtöl, eðlilega. Ég var eiginlega svona að fara að gefa þetta frá mér. Ég var búin að segja við krakkana að, ég bara get þetta eiginlega ekki.“
Hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+ en framhald af sögu Huldu Birnu kemur fram í síðasta þætti Blóðbanda í næstu viku. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Blóðböndum.