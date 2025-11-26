Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. nóvember 2025 12:17 Sólveig Guðrún, rektor MR, tók við Kommúnistaávarpinu frá Boga hálfri öld eftir að hann hafði fengið hana að láni. Bogi Ágústsson, fyrrverandi fréttamaður og stjórnarmaður í Hollvinafélagi Menntaskólans í Reykjavík, skilaði á stjórnarfundi félagsins bók sem hann hafði fengið lánaða frá Íþöku, bókhlöðu skólans, þegar hann var nemandi, rúmum fimmtíu árum fyrr. Þetta kemur fram í færslu sem birtist á Facebook-síðu Menntaskólans í Reykjavík rétt fyrir hádegi. Bókin sem um ræðir var engin önnur en Kommúnistaávarpið eftir Karl Marx og Friedrich Engels, nánar tiltekið önnur útgáfa frá 1949. Rektor skólans, Sólveig Guðrún Hannesdóttir, veitti bókinni viðtöku og felldi í leiðinni niður áfallnar sektir á bókina. Sólveig, Bogi, Marx og Kommúnistaávarpið. Ekki kemur fram hvenær nákvæmlega Bogi fékk bókina að láni en hann útskrifaðist frá MR árið 1972 og hefur hún því verið í fórum hans í að minnsta kosti 53 ár og sennilega eitthvað lengur en það. Tilgangur Hollvinafélags Menntaskólans í Reykjavík er að efla tengsl fyrrum nemenda skólans og styðja við uppbyggingu skólans. Í tilefni af 180 ára afmælis skólans 2026 stendur félagið nú fyrir söfnun fyrir næsta bindi af Sögu Reykjavíkurskóla sem mun fjalla um skólalíf frá miðjum níunda áratug til skólavetursins 2016/2017. Þessi saga mun ekki rata þangað en kannski verður hún neðanmálsgrein í fjórða bindinu. Skóla- og menntamál Bókasöfn Grín og gaman Reykjavík Framhaldsskólar Bókmenntir Mest lesið Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Lífið Retró-draumur í Hlíðunum Lífið „Ég heillast af hættunni“ Lífið Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð Lífið Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Lífið Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Bíó og sjónvarp Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt Menning Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Tónlist NASCAR25: Hver þarf að beygja meira en til vinstri til að skemmta sér? Leikjavísir Fleiri fréttir Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Jón Ásgeirsson tónskáld er látinn Fimm fáránlegar biðraðir Íslendinga Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Sjá meira