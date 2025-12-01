Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 1. desember 2025 14:12 Þessi kunnuglegu andlit eru meðal þeirra sem eru á lista yfir handhafa listamannalauna 2026. Efri röð frá vinstri: Júlía Margrét Einarsdóttir, Sif Sigmarsdóttir og Hrafnkell Sigurðsson. Neðri röð: Kristín Ómarsdóttir, Eiríkur Örn Norðdahl og Ævar Þór Benediktsson. Vísir/samsett Nú er ljóst hverjir hljóta listamannalaun frá ríkinu á næsta ári. Til úthlutunar voru 1970 mánaðarlaun úr átta launasjóðum, það er hönnuða, myndlistarmanna, rithöfunda, sviðslistafólks, tónlistarflytjenda, tónskálda, kvikmyndahöfunda og Vegsemd fyrir listamenn 67 ára og eldri. Fjöldi umsækjenda var 1.148 þar af 1.031 einstaklingar og 117 sviðslistahópar. Sótt var um 10.719 mánuði þar af 1.755 mánuði innan sviðslistahópa en úthlutanir eru 306. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins, en þar segir ennfremur að við þetta bætist úthlutun til þátttakenda í sviðslistahópum úr launasjóði sviðslistafólks sem tengist Sviðslistasjóði. Úthlutun úr Sviðslistasjóði verði tilkynnt á nýju ári. Listann yfir þá sem hljóta listamannalaun 2026 má sjá í heild sinni neðar í fréttinni. Til samanburðar sóttu 1.339 um listamannalaun í fyrra, sem alls sóttu um 11.988 mánuði, en færri fengu en vildu þar sem aðeins 1720 mánaðarlaunum var úthlutað úr átta mismunandi sjóðum. Listamannalaun í ár voru 560.000 krónur á mánuði en ekki liggur fyrir hver upphæðin verður á því næsta. „Mánaðarleg upphæð listamannalauna árið 2026 liggur fyrir þegar fjárlög ársins 2026 hafa verið afgreidd á Alþingi og þessi frétt verður þá uppfærð með þeirri upphæð. Listamannalaun árið 2025 voru 560.000 kr. á mánuði. Um verktakagreiðslur er að ræða,“ segir í tilkynningunni frá Stjórnarráðinu. Launasjóður hönnuða – 87 mánuðir 9 mánuðir Óskar Örn Arnórsson 6 mánuðir Arnar Már Jónsson Brynjar Sigurðarson Embla Vigfúsdóttir Gísli Baldvin Björnsson Magnea Einarsdóttir Ragnhildur Skarphéðinsdóttir Sóley Jóhannsdóttir 5 mánuðir Sigmundur Páll Freysteinsson 4 mánuðir Angela Linh Tye Hanna Dís Whitehead Narfi Þorsteinsson Petra Bender 3 mánuðir Guðrún Harðardóttir Helga Björk Ottósdóttir Hjördís Gestsdóttir Hörður Lárusson Sigrún Sigvaldadóttir Launasjóður myndlistarmanna – 510 mánuðir 12 mánuðir Ásta Fanney Sigurðardóttir (seinni hluti 24 mánaða úthlutunar frá 2025) Finnbogi Pétursson Hallgerður G. Hallgrímsdóttir Hrafnkell Sigurðsson Hugo Ramon Llanes Tuxpan Hulda Vilhjálmsdóttir Melanie Ubaldo Styrmir Örn Guðmundsson Sæmundur Þór Helgason Þórdís Aðalsteinsdóttir Þuríður Rúrí Fannberg 9 mánuðir Egill Sæbjörnsson Erling Þór Valsson Eygló Harðardóttir Guðný Rósa Ingimarsdóttir Margrét H. Blöndal Rósa Gísladóttir Sigurður Þórir Ámundason Steinunn Gunnlaugsdóttir Valgerður Sigurðardóttir 6 mánuðir Agnieszka Eva Sosnowska Anna Guðrún Líndal Anna Rún Tryggvadóttir Arna Óttarsdóttir Arnar Ásgeirsson Ásgerður Birna Björnsdóttir Ásmundur Ásmundsson Brynhildur Þorgeirsdóttir Claudia Hausfeld Erla Þórarinsdóttir Fritz Hendrik Berndsen Guðjón Björn Ketilsson Guðrún Kristjánsdóttir Guðrún Vera Hjartardóttir Gunnhildur Walsh Hauksdóttir Halla Einarsdóttir Hekla Dögg Jónsdóttir Helga Páley Friðþjófsdóttir Helgi Þorgils Friðjónsson Hildigunnur Birgisdóttir Hlynur Hallsson Hrafnhildur Arnardóttir Hulda Rós Guðnadóttir Jo Pawlowska Joe Keys Jóhanna K. Sigurðardóttir Katrín I. Jónsd. Hjördísardóttir Kristín Helga Ríkharðsdóttir Kristín Karólína Helgadóttir Kristleifur Þuríðarson Björnsson Olga Soffía Bergmann Pétur Thomsen Ragnheiður Gestsdóttir Sadie Iris Cornette Cook Sara Riel Sigríður Björg Sigurðardóttir Sigrún Gyða Sveinsdóttir Sigtryggur Berg Sigmarsson Sigurður Atli Sigurðsson Steingrímur E. Kristmundsson Stuart Smith Richardson Una Margrét Árnadóttir Þórdís Erla Zoega 3 mánuðir Andreas Martin Brunner Berglind Erna Tryggvadóttir Claire Jacqueline Marguerite Paugam Einar Falur Ingólfsson Elín Elísabet Einarsdóttir Guðrún Arndís Tryggvadóttir Lukas Gregor Bury Margrét Jónsdóttir Rakel Andrésdóttir Sirra Sigrún Sigurðardóttir Weronika Balcerak Þorsteinn Eyfjörð Þórarinsson Örn Alexander Ámundason Launasjóður rithöfunda – 620 mánuðir 12 mánuðir Arndís Þórarinsdóttir Bergsveinn Birgisson Einar Már Guðmundsson Gerður Kristný Guðjónsdóttir Guðrún Eva Mínervudóttir Gunnar Helgason Gyrðir Elíasson Hallgrímur Helgason Jón Kalman Stefánsson Kristín Ómarsdóttir Ófeigur Sigurðsson Pétur Gunnarsson Sigríður Hagalín Björnsdóttir Sigrún Eldjárn Soffía Bjarnadóttir Steinunn Sigurðardóttir Þórarinn Eldjárn Þórdís Gísladóttir Þórdís Helgadóttir 9 mánuðir Andri Snær Magnason Bergrún Íris Sævarsdóttir Bragi Ólafsson Einar Kárason Eiríkur Örn Norðdahl Fríða Jóhanna Ísberg Gunnar Theodór Eggertsson Kristín Eiríksdóttir Kristín Helga Gunnarsdóttir Ragnar Helgi Ólafsson Ragnheiður Sigurðardóttir Steinar Bragi Guðmundsson Fríða Ísberg er meðal þeirra rithöfunda sem fá listamannalaun á næsta ári.Vísir/sigurjón 8 mánuðir Þórunn Elín Valdimarsdóttir 6 mánuðir Auður Jónsdóttir Ása Marin Hafsteinsdóttir Áslaug Jónsdóttir Bergþóra Snæbjörnsdóttir Bjarni M. Bjarnason Björn Halldórsson Bragi Páll Sigurðarson Brynja Hjálmsdóttir Dagur Hjartarson Elísabet Kristín Jökulsdóttir Emil Hjörvar Petersen Eva Rún Snorradóttir Friðgeir Einarsson Harpa Rún Kristjánsdóttir Hermann Stefánsson Hildur Knútsdóttir Jónas Reynir Gunnarsson Júlía Margrét Einarsdóttir Kristín Ragna Gunnarsdóttir Kristín Svava Tómasdóttir Linda Dögg Ólafsdóttir Malgorzata Nowak Margrét Vilborg Tryggvadóttir María Elísabet Bragadóttir Mazen Maarouf Natalia Stolyarova Pedro Gunnlaugur Garcia Rán Flygenring Sif Sigmarsdóttir Sigrún Alba Sigurðardóttir Sigrún Pálsdóttir Sigurbjörg Þrastardóttir Stefán Máni Sigþórsson Sunna Dís Másdóttir Sölvi Björn Sigurðsson Vilborg Davíðsdóttir Yrsa Þöll Gylfadóttir Ævar Þór Benediktsson Örvar Smárason Auður Jónsdóttir rithöfundur kemst einnig á lista.Vísir/Lýður Valberg 3 mánuðir Aðalsteinn Emil Aðalsteinsson Birgitta Björg Guðmarsdóttir Bjarni Fritzson Einar Falur Ingólfsson Einar Lövdahl Gunnlaugsson Elísabet Thoroddsen Guðmundur Sveinbjörn Brynjólfsson Gunnar Þorri Pétursson Hilmar Örn Óskarsson Jónína Herdís Ólafsdóttir Kristján Hrafn Guðmundsson Sesselía Ólafsdóttir Þórdís Þúfa Björnsdóttir Þórunn Rakel Gylfadóttir Launasjóður sviðslistafólks – 217 mánuðir Einstaklingar - 104 mánuðir. 12 mánuðir Guðbjörg Edda Björgvinsdóttir 9 mánuðir Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir Tyrfingur Tyrfingsson 6 mánuðir Adolf Smári Unnarsson Birnir Jón Sigurðsson Erna Ómarsdóttir Hrafnhildur H. Guðmundsdóttir Margrét Bjarnadóttir Ólafur Egill Egilsson Steinunn Hildigunnur Knútsdóttir Önnudóttir Ólafur Egill Egilsson fær listamannalaun í hálft ár.Vísir/Hulda Margrét 4 mánuðir María Ingibjörg Reyndal Rósa Ómarsdóttir 3 mánuðir Aðalbjörg Þóra Árnadóttir Eygló Höskuldsdóttir Viborg Halla Ólafsdóttir Margrét Sara Guðjónsdóttir Saga Kjerúlf Sigurðardóttir Salka Guðmundsdóttir Sólveig Sigurðardóttir Þórhallur Auður Helgason Sviðslistahópar – 113 mánuðir (janúar 2026) Verður uppfært eftir úthlutun Sviðslistasjóðs í janúar 2026. Launasjóður tónlistarflytjenda – 207 mánuðir 12 mánuðir Þórir Valgeir Baldursson 9 mánuðir Jóhann Kristinsson 8 mánuðir Sif Margrét Tulinius Þorgrímur Jónsson 6 mánuðir Álfheiður Erla Guðmundsdóttir Bryndís Guðjónsdóttir Eva Þyri Hilmarsdóttir Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir Haukur Freyr Gröndal Magnús Jóhann Ragnarsson Ólöf Helga Arnalds Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir Sólrún Mjöll Kjartansdóttir Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir Magnús Jóhann Ragnarsson er meðal þeirra tónlistarmanna sem komast á blað.Vísir/Vilhelm 4 mánuðir Benedikt Kristjánsson Óskar Magnússon Rakel Sigurðardóttir Svanur Davíð Vilbergsson 3 mánuðir Anna Elísabet Sigurðardóttir Berglind María Tómasdóttir Birgir Steinn Theodórsson Björg Brjánsdóttir Eggert Reginn Kjartansson Eyþór Ingi Jónsson Guðmundur Svövuson Pétursson Hrafnhildur M. Guðmundsdóttir Jóna G. Kolbrúnardóttir Jónas Ásgeir Ásgeirsson Katie Elizabeth Buckley Katrín Helga Ólafsdóttir Kristín Sveinsdóttir Magnús Trygvason Eliassen Margrét Rán Magnúsdóttir Marína Ósk Þórólfsdóttir Ólafur Jónsson Ómar Guðjónsson Óskar Guðjónsson Sigrún Magna Þórsteinsdóttir Sólveig Steinþórsdóttir Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir Svavar Knútur Kristinsson Tómas Jónsson Unnar Gísli Sigurmundsson Unnsteinn Árnason Þóra Kristín Gunnarsdóttir Þórir Jóhannsson 2 mánuðir Emma Garðarsdóttir Scott Ashley McLemore Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir Sunna Gunnlaugsdóttir Þórhildur Magnúsdóttir Launasjóður tónskálda – 217 mánuðir Í sex tilvikum þar sem úthlutað er til 3 mánaða er tónskáld einnig að fá úthlutun úr launasjóði tónlistarflytjenda. Önnur sex tilvik tengjast samstarfsverkefnum á milli tónskálda. 12 mánuðir Áki Ásgeirsson Hugi Guðmundsson Samúel Jón Samúelsson Sóley Sigurjónsdóttir 9 mánuðir Guðmundur Steinn Gunnarsson Ríkharður H. Friðriksson 6 mánuðir Áskell Másson Bára Gísladóttir Elín Gunnlaugsdóttir Gunnar Örn Tynes Halldór Smárason Haukur Freyr Gröndal Haukur Tómasson Haukur Þór Harðarson Helgi Rafn Ingvarsson Ingibjörg Elsa Turchi Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir Jófríður Ákadóttir Lilja María Ásmundsdóttir Úlfur Eldjárn Þorkell Nordal Þorsteinn Hauksson Þórður Hallgrímsson 4 mánuðir Una Sveinbjarnardóttir 3 mánuðir Berglind María Tómasdóttir Bergrún Snæbjörnsdóttir Björg Brjánsdóttir Einar Hrafn Stefánsson Eygló Höskuldsdóttir Viborg Eyjólfur Kristjánsson Francesco Fabris Gyða Valtýsdóttir Katrín Helga Ólafsdóttir Kári Haraldsson Margrét Rán Magnúsdóttir Ólafur Björn Ólafsson Svavar Knútur Kristinsson Unnar Gísli Sigurmundsson Úlfur Hansson Gyða Valtýsdóttir tónskáld.Vísir/Vilhelm Launasjóður kvikmyndahöfunda – 112 mánuðir 12 mánuðir Ísold Uggadóttir Rúnar Eyjólfur Rúnarsson 9 mánuðir Ása Helga Hjörleifsdóttir Hlynur Pálmason 6 mánuðir Álfrún Helga Örnólfsdóttir Ásthildur Kjartansdóttir Benedikt Erlingsson Dagur Kári Pétursson Grímur Hákonarson Helgi Felixson Orri Jónsson Silja Hauksdóttir Una Lorenzen Valdimar Jóhannsson 4 mánuðir Bjargey Ólafsdóttir Dóra Jóhannsdóttir fær þrjá mánuði á listamannalaunum.Vísir/Sigurjón 3 mánuðir Dóra Jóhannsdóttir Helga Arnardóttir 