Björk og James Merry opna sýningar á Lista­hátíð í Reykja­vík

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Björk og James hafa unnið mikið saman en þau munu opna Listahátíð í Reykjavík á næsta ári með tveimur sýningum.
Björk Guðmundsdóttir og breski listmaðurinn James Merry munu opna sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (Metamorphlings) á opnunardegi Listahátíðar í Reykjavík þann 30. maí 2026.

Sýningarnar eru framlag Listasafn Íslands til hátíðarinnar í vor, munu taka yfir alla fjóra sali safnsins og standa yfir framyfir almyrkva á sólu 20. september 2026.

Áttatíu grímur á fyrstu yfirlitssýningunni

James Merry er breskur listamaður búsettur á Íslandi sem notar margs konar miðla í sköpun sinni og hefur átt í gjöfulu samstarfi við Björk um langt skeið. Ummyndlingar (Metamorphlings) í Listasafni Íslands er fyrsta yfirlitssýning listamannsins. 

James Merry vinnur grímur sínar úr fjölbreyttum efnivið.

Þar verða til sýnis um áttatíu grímur sem hann hefur skapað undanfarin tíu ár, þar sem keltnesk menning, náttúra og fornir helgisiðir veita innblástur. Í grímunum blandast saman útsaumur, málmsmíði, þrívíddarprentun, silfursmíði og gagnvirkni. 

Margar af grímunum á sýningunni skapaði listamaðurinn fyrir Björk Guðmundsdóttur en á sýningunni verða einnig verk sem unnin hafa verið fyrir aðra listamenn eins og Tildu Swinton og Iris van Herpen.

Innsetning með nýrri tónlist og tvær tengdar móðurmissinum

Sýningin echolalia samanstendur af þremur innsetningum, Ancestress, Sorrowful Soil og nýju verki, sem beina kastljósinu að sköpunarkrafti Bjarkar við smíð verka sem sameina krafta listafólks úr ólíkum áttum.

Björk í svakalegri múnderingu.

„Í fyrsta salnum verður ný innsetning með tónlist sem sprettur upp úr væntanlegri plötu Bjarkar. Þannig býðst gestum að kynnast næsta kafla í rannsóknum listakonunnar þar sem umbreytingar og samvinna liggja til grundvallar,“ segir í tilkynningu frá Listahátíð í Reykjavík.

Hinar tvær, Ancestress og Sorrowful Soil, leggja undir sig sitthvorn salinn. Verkin eru bæði tileinkuð minningu móður Bjarkar, náttúruverndarsinnanum og baráttukonunni Hildi Rúnu Hauksdóttur sem lést árið 2018.

Egglaga tónlistarmyndbandið með eldgosið í bakgrunni.

Ancestress er tregaljóð sviðsett í afskekktum dal á Íslandi og birtist sem eins konar helgiganga tónlistarfólks og dansara, þar á meðal Bjarkar sjálfrar og Sindra Eldon, sonar hennar.

Hið pólýfóníska þriggja-kóra-verk Sorrowful Soil er sálumessa um móðurmissi sem lífsafl, samin og útsett af Björk fyrir níu radda kór. Egglaga vídeóverk í leikstjórn Viðars Loga sem var tekið upp við eldsumbrotin í Fagradalsfjalli. Þrjátíu hátölurum er raðað upp í salinn og úr hverjum og einum berst stök rödd úr Hamrahlíðarkórnum undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur.

