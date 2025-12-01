Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. desember 2025 12:02 Björk og James hafa unnið mikið saman en þau munu opna Listahátíð í Reykjavík á næsta ári með tveimur sýningum. Björk Guðmundsdóttir og breski listmaðurinn James Merry munu opna sýningarnar echolalia og Ummyndlingar (Metamorphlings) á opnunardegi Listahátíðar í Reykjavík þann 30. maí 2026. Sýningarnar eru framlag Listasafn Íslands til hátíðarinnar í vor, munu taka yfir alla fjóra sali safnsins og standa yfir framyfir almyrkva á sólu 20. september 2026. Áttatíu grímur á fyrstu yfirlitssýningunni James Merry er breskur listamaður búsettur á Íslandi sem notar margs konar miðla í sköpun sinni og hefur átt í gjöfulu samstarfi við Björk um langt skeið. Ummyndlingar (Metamorphlings) í Listasafni Íslands er fyrsta yfirlitssýning listamannsins. James Merry vinnur grímur sínar úr fjölbreyttum efnivið. Þar verða til sýnis um áttatíu grímur sem hann hefur skapað undanfarin tíu ár, þar sem keltnesk menning, náttúra og fornir helgisiðir veita innblástur. Í grímunum blandast saman útsaumur, málmsmíði, þrívíddarprentun, silfursmíði og gagnvirkni. Margar af grímunum á sýningunni skapaði listamaðurinn fyrir Björk Guðmundsdóttur en á sýningunni verða einnig verk sem unnin hafa verið fyrir aðra listamenn eins og Tildu Swinton og Iris van Herpen. Innsetning með nýrri tónlist og tvær tengdar móðurmissinum Sýningin echolalia samanstendur af þremur innsetningum, Ancestress, Sorrowful Soil og nýju verki, sem beina kastljósinu að sköpunarkrafti Bjarkar við smíð verka sem sameina krafta listafólks úr ólíkum áttum. Björk í svakalegri múnderingu. „Í fyrsta salnum verður ný innsetning með tónlist sem sprettur upp úr væntanlegri plötu Bjarkar. Þannig býðst gestum að kynnast næsta kafla í rannsóknum listakonunnar þar sem umbreytingar og samvinna liggja til grundvallar,“ segir í tilkynningu frá Listahátíð í Reykjavík. Hinar tvær, Ancestress og Sorrowful Soil, leggja undir sig sitthvorn salinn. Verkin eru bæði tileinkuð minningu móður Bjarkar, náttúruverndarsinnanum og baráttukonunni Hildi Rúnu Hauksdóttur sem lést árið 2018. Egglaga tónlistarmyndbandið með eldgosið í bakgrunni. Ancestress er tregaljóð sviðsett í afskekktum dal á Íslandi og birtist sem eins konar helgiganga tónlistarfólks og dansara, þar á meðal Bjarkar sjálfrar og Sindra Eldon, sonar hennar. Hið pólýfóníska þriggja-kóra-verk Sorrowful Soil er sálumessa um móðurmissi sem lífsafl, samin og útsett af Björk fyrir níu radda kór. Egglaga vídeóverk í leikstjórn Viðars Loga sem var tekið upp við eldsumbrotin í Fagradalsfjalli. Þrjátíu hátölurum er raðað upp í salinn og úr hverjum og einum berst stök rödd úr Hamrahlíðarkórnum undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Listahátíð í Reykjavík Myndlist Tónlist Björk Mest lesið Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Lífið Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Lífið Fela einhverfu til að passa inn Lífið Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Lífið samstarf Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Menning Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Lífið Þessar jólagjafir hitta í mark Lífið samstarf Lyktarlítill dans, Lux og „metnaðarlaus stefna í íslensku“ Menning Fleiri fréttir Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Bjó hjá Trumpara í búddistabæ í Kaliforníu Lyktarlítill dans, Lux og „metnaðarlaus stefna í íslensku“ Skilaði Kommúnistaávarpinu hálfri öld of seint en sleppur við sekt „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Jón Ásgeirsson tónskáld er látinn Fimm fáránlegar biðraðir Íslendinga Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Sjá meira