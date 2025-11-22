Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“

Tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson rifjar upp gamla takta í kvöld. Hann verður með tónleika í Hörpu, sem jafnframt verður streymt heim til fólks, með sama hætti og margir eflaust muna eftir úr faraldrinum. Aðgengi
„Við erum laus við leiðindin sem bjuggu þetta til en eftir stendur að fólk vildi fá þessa sjónvarpsþætti áfram,“ sagði Helgi í samtali við Odd Ævar fréttamann í beinni í kvöldfréttum Sýnar.
Þar gaf hann tóndæmi sem má heyra og sjá í spilaranum hér að neðan:
Eins og kann væntanleg enn að sitja í fersku minni lesenda sjónvarpaði Helgi tónleikum sem slógu í gegn í kórónuveirufaraldrinum.
Það er nærri því orðið uppselt er á tónleikana í Eldborg á laugardaginn en í fyrra seldi Helgu upp Eldborg í tilefni af fjörutíu ára útgáfuafmæli hans.
Streymið hefst kl. 21:00 laugardaginn 22. nóvember og er aðgengilegt á Sýn, Símanum og Livey.