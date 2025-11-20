Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 20. nóvember 2025 13:02 Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý. Litríka tvíeykið Skoppa og Skrítla snýr aftur eftir nokkurra ára hlé og efnir til tónleikasýningar á aðventunni. Í tilefni þess hafa þær sent frá sér nýtt lag sem ber heitið „Fyrstu jólin mín“. Lagið og myndbandið er frumsýnt hér á Vísi. Hrefna Hallgrímsdóttir og Linda Ásgeirsdóttur lögðu skotthúfurnar á hilluna árið 2021, eftir átján ár í hlutverkum Skoppu og Skrítlu, að því er þær héldu þá endanlega. Á síðasta ári hlutu þær heiðursverðlaun á Sögum – verðlaunahátíð barnanna. Verðlaunin kveiktu í þeim neista sem leiddi til ákvörðunar þeirra um að vekja Skoppu og Skrítlu úr dvala. Hér að neðan má sjá tónlistarmyndband við lagið sem er eftir Hall Ingólfsson og flutt af Skoppu og Skrítlu. Klippa: Skoppa og Skrítla - Fyrstu jólin mín Tónleikasýningin Jólapartý Skoppu og Skrítlu verður frumsýnd næstkomandi laugardag en að henni stendur einvalalið barna og fullorðinna. Fram koma Jóhanna Guðrún og Páll Óskar og á henni má sjá bregða fyrir góðkunnum persónum úr skáldheimi Skoppu og Skrítlu á borð við Zúmma, Lúsí og Bakara Svakara. Tónlist Leikhús Börn og uppeldi Borgarleikhúsið Mest lesið Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Lífið Játaði sig sigraða: „Mér fannst það algjört tabú áður“ Lífið Óttaðist um líf sitt: „Það var erfiðasti dagur lífs míns“ Lífið Mobb Deep kemur fram í KR-höllinni í mars Lífið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Mac n' cheese frá grunni „Foodporn í boði Adams“ Matur Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Tískukóngar landsins á bleiku skýi Tíska og hönnun Mongólsk kjötsúpa Ása: „Þetta er bara alveg eins og íslensk kjötsúpa“ Matur Fleiri fréttir Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Fögnuðu Heimsins besta degi í helvíti Sjá meira