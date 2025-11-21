Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 21. nóvember 2025 15:18 Þorleifur Örn, Finnur og Bjarni Thor eru metnir hæfir til að gegna hlutverkinu. Vísir Hæfnisnefnd hefur metið þrjá hæfa í hlutverk óperustjóra við Nýja þjóðaróperu. Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra hefur lýst sig vanhæfan í málinu og mun Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra taka ákvörðunina. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hæfnisnefndin metið þá Bjarna Thor Kristinsson, Finn Bjarnason og Þorleif Örn Arnarsson hæfa til að gegna stöðunni. Til stóð að skipa í stöðuna eigi síðar en 15. nóvember síðastliðinn en seinkun hefur orðið á því. Ein af flækjunum er hæfi menningarráðherra. Logi Einarsson mun ekki ákveða hver verður óperustjóri heldur kemur það í hlut Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.Vísir/Ívar Fannar Ástæðan er sú að Finnur Bjarnason var í nóvember fyrir tveimur árum ráðinn verkefnisstjóri hjá menningarráðuneytinu vegna stofnunar þjóðaróperu. Hann hefur því unnið náið innan ráðuneytis Loga sem telur sig ekki hæfan til að taka ákvörðun um ráðninguna. Fram kom hjá Ríkisútvarpinu í dag að Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra taki við málinu í stað Loga. Ellefu sóttu um stöðu óperustjóra og kom það í hlut fimm manna hæfnisnefndar að leggja mat á umsækjendur. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir var formaður nefndarinnar en auk hennar sátu í nefndinni Magnús Geir Eyjólfsson Þjóðleikhússtjóri sem óperan mun heyra undir, Halldór Guðmundsson bókmenntafræðingur, Kristinn Sigmundsson óperusöngvari og Þóra Einarsdóttir óperusöngvari. Þjóðaróperan Mest lesið Fyrsta súperstjarna Íslands stendur á tímamótum Lífið Feginn að losna við kvíðann sem fylgdi drykkjunni Lífið Breyta reglum um atkvæðagreiðslu og kynningu laga í Eurovision Lífið Allt um brjóstastækkun Simone Biles Lífið Vonlaust í víkinni Gagnrýni „Sjónvarpssonur“ John Travolta látinn Lífið Var úthúðuð af skipuleggjanda en sigraði í Ungfrú alheimi Lífið Grunaði alltaf að hann væri ekki sonur föður síns Lífið Þessi hús og lóðir hlutu fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar Lífið Betri en hefðbundnar sörur Jól Fleiri fréttir Þrír metnir hæfir til að stýra Óperunni Frumsýning á Vísi: Skoppa og Skrítla bjóða krökkunum í jólapartý Lögðu til að Gunnar og Halldór deildu Nóbelsverðlaununum Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó George R. R. Martin á Íslandi: „Það er smá svalt hérna“ Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Sjá meira