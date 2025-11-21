Íslendingar elska að standa og bíða í röð, það hefur margoft sýnt sig. Í hvert sinn sem ný erlend vara eða verslun kemur til landins þá stekkur landinn til og húkir í röð. Nýjasta biðröðin tengdist sölu á Nocco-jóladagatölum í Smáralind síðustu helgi en Íslendingar hafa líka beðið eftir kleinuhringjum, strigaskóm og ýmsu öðru.
Orkudrykkjafyrirtækið Nocco opnaði tímabundna verslun í Smáralind síðasta sunnudag þar sem nýtt jóladagatal var til sölu. Eftirspurnin eftir slíku dagatali er greinilega mikil því gríðarlöng röð myndaðist og teygði sig um hálfan verslunarkjarnann.
Þessi Nocco-biðröð var líka kveikjan að upprifjun á eldri biðröðum og hefur Vísri tekið saman fimm fáránlegar biðraðir sem vöktu athygli.
Sænska fataverslunin Lindex var opnuð 12. nóvember 2011 í Smáralind og streymdi fólk í hundraðatali að. Ötröð myndaðist við verslunina og biðraðir við og inni í henni.
Nær allar vörur verslunarinnar, sem áttu að endast í nokkrar vikur, seldust strax upp svo loka þurfti versluninni. Opnunarhelgi íslensku verslunarinnar sló jafnframt met í sextíu ára sögu verslunarkeðjunnar.
„Við vissum að það var mikill áhugi á Lindex á Íslandi en þessi opnunarhelgi fór fram úr okkar björtustu vonum. Ísland tvöfaldaði síðasta met,“ sagði Kaisa Lyckdal, upplýsingafulltrúi Lindex á aðalskrifstofu fyrirtækisins, um opnunina á sínum tíma.
Versluninni var lokað í nokkra daga en hún opnuð aftur viku frá opnunardegi. Vinsældirnar hjöðnuðu þó bara lítillega og mynduðust biðraðir við mátunarklefana. Starfsfólki var sömuleiðis fjölgað til muna eftir reynsluna frá örtröðinni um opnunarhelgina.
Byggingavöruverslunin Bauhaus átti fyrst að opna árið 2008 en því var seinkað vegna Bankahrunsins. Hún var á endanum opnuð laugardaginn 5. maí árið 2012 - aðeins nokkrum mánuðum eftir opnun Lindex.
Æsingurinn og kaupgleðin sýndu greinilega að Hrunið fjórum árum var fjarlæg minning.
Fyrir opnunina hafði myndast löng bílaröð á Vesturlandsvegi, algjört umferðaröngþveiti við verslunina og búið að leggja í öll sex hundruð bílastæði verslunarinnar.
Halldór Óskar Sigurðsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar, áætlaði að milli fimm og sex þúsund manns hefðu verið fyrir utan verslunina þegar hún var opnuð til að taka þátt í happdrætti og kaupa gasgrill og fleira á opnunartilboði. Fyrstu vikuna versluðu Íslendingar í Bauhaus fyrir tæpan milljarð króna.
Kanye West hóf Yeezy-skósamstarf með Adidas árið 2013 og urðu skórnir gríðarvinsælir um allan heim. Ísland var ekki undanskilið því æði og í hvert skipti sem Húrra Reykjavík seldi Yeezy-skó myndaðist biðröð við verslunina.
Stór hluti af æðinu var að skórnir voru í hvert skipti seldir í takmörkuðu upplagi. Fyrstu Yeezy-skórnir fóru í sölu 18. febrúar 2016 og greip fjöldi fólks til þess ráðs að tjalda í röð við verslunina. Tveir drengir sem tjölduðu í tvo sólarhringa ræddu við Ísland í dag um biðina.
Yeezy-skórnir fóru aftur í sölu um haustið og svo líka rétt fyrir jól það árið. Í seinna skiptið biðu hátt í tvö hundruð manns í röð eftir því að geta keypt skóna.
Yeezy-skórnir fóru nokkrum sinnum til viðbótar í sölu hjá Húrra, vor og sumar 2017 og aftur sumarið 2018, en í hvert skipti mynduðust langar biðraðir eftir skónum.
Það var eitthvað í loftinu árið 2017 sem má sannarlega segja að hafi verið stóra biðraðaár landsins. Fyrir utan áðurnefndar biðraðir við Húrra þá komu tvö stór bandarísk vörumerki til landsins og fylgdu þeim raðir.
Á vormánuðum kom smásölurisinn Costco til landsins og var opnunar vöruhússins í Kauptúni í Garðabæ beðið með mikilli eftirvæntingu.
Fyrir opnunina var búið að sækja um 40 þúsund aðildarkort hjá versluninni. Um hálftíma fyrir opnun verslunarinnar tók fólk að streyma að og myndaðist röð.
Fremstur í röðinni var Steinar nokkur sem hafði mætt níu tímum fyrir opnun og gisti í stól í versluninni. Nóttin hafði verið köld en lét hann sig hafa það vegna þess hve mikið hann brynni fyrir hagsmuni neytenda.
Verslunin var stappfull allan fyrsta daginn og næstu vikurnar eftir opnun. Vísir var með beina útsendingu frá vöruhúsinu þar sem rætt var við kaupglaða Íslendinga og stemmingin fönguð.
Þúsundir manna streymdu í Costco en biðröðin þar var ekkert á við biðröðina sem myndaðist fyrir utan kleinuhringjastaðinn Dunkin Donut's sem var opnaður 4. ágúst sama ár. Opnun Krispy Kreme ári fyrr skipti þar engu máli.
Sjá: Á fjórða hundrað manns í röð þegar Krispy Kreme opnaði
Fyrir opnun kleinuhringjastaðarins höfðu eigendur hans gefið út að fyrstu fimmtíu gestirnir fengju glaðning. Þó nokkrir mættu níu kvöldið fyrir opnunina, heilum tólf tímum áður, með stóla eða tjöld.
„Nóttin var köld en samt frekar fljót að líða,“ sagði Agatha Rún Karlsdóttir, sem var fremst í röðinni. Auk hennar biðu um fimmtíu aðrir í röð fyrir utan staðinn þegar hann var opnaður.
Eftir því sem leið á daginn lengdist röðin bara og seldust um tólf þúsund kleinuhringir þennan fyrsta dag. Eftirspurnin minnkaði þó ekkert og var áfram röð við staðinn næstu sex daga eftir opnunina. Enda löngu sannað að Íslendingar elska að bíða í röð.
