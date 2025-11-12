Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. nóvember 2025 13:29 Dansverkið Flóðreka var frumsýnt fyrir fullum sal á nýja sviði Borgarleikhússins á laugardag. Vísir/Owen Fiene Dansverkið Flóðreka var frumsýnt síðastliðinn laugardag á nýja sviði Borgarleikhússins. Glæsilegustu listdansarar þjóðarinnar létu sig ekki vanta og fylgdust með sýningunni af aðdáun. Flóðreka er dansverk sem sprettur upp úr spennandi samstarfi danshöfundarins Aðalheiðar Halldórsdóttur, Jónsa úr Sigur Rós og Íslenska dansflokksins. Verkið er innblásið af hinni rómuðu sýningu Jónsa, Flóði, sem sýnd var í National Nordic Museum í Seattle og í Listasafni Reykjavíkur. Meðal gesta á sýningunni voru Lovísa Ósk Gunnarsdóttir listdansstjóri, Brynja Pétursdóttir dansari, Ásrún Magnúsdóttir danshöfundur, Berglind Festival, Vigdís Jakobsdóttir verkefnastjóri menningar í Kópavogi og Hera Hilmarsdóttir leikkona. Vigdís Jakobsdóttir verkefnastjóri menningar í Kópavogi og Lovísa Ósk Gunnarsdóttir listdansstjóri.Vísir/Owen Fiene Kristinn Soð og Katrín.Vísir/Owen Fiene Elín Hansdóttir og Hera Hilmarsdóttir.Vísir/Owen Fiene Haki og Elísabet.Vísir/Owen Fiene Unnur Elísabet ásamt Millu dóttur sinni.Vísir/Owen Fiene Þyri Huld, Halla og Brian.Vísir/Owen Fiene Ragnheiður, Snæbjörn og Hjörtur Jóhann.Vísir/Owen Fiene Hany, Bryndís og Skúli.Vísir/Owen Fiene Brynja Pétursdóttir og Ola Getke.Vísir/Owen Fiene Vísir/Owen Fiene Vísir/Owen Fiene Vísir/Owen Fiene Ásrún og Berglind.Vísir/Owen Fiene Vinkonurnar og dansararnir Kristín Marja og Lív.Vísir/Owen Fiene Vísir/Owen Fiene Sara Margrét og Erna Guðrún.Vísir/Owen Fiene Dans Leikhús Menning Mest lesið „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Lífið Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Lífið „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Tíska og hönnun Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Menning Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Lífið Fann engin önnur ráð en „að ganga í söfnuð Votta Jehóva“ Lífið „Það er smá búið að ljúga að okkur sem er reyndar ekki í fyrsta skipti“ Lífið Einbýlishús í Garðabænum eftir miklar framkvæmdir Lífið Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur Menning Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Fleiri fréttir Skálað fyrir glæsilegustu dönsurum landsins og Jónsa úr Sigur Rós Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur „Erfiðasti skóli sem ég hef farið í“ Floppin í haust og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Samkeppnin í New York minnti á X-Factor keppni Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Magnús Karel og Inga Lára hlutu menningarviðurkenningu Árborgar Cecilie tekur við af Auði Þórdís Dröfn hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Fullkominn vettvangur til að verja vetrarfríinu Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Ný gjaldfrjáls íslensk-ensk veforðabók opnuð Ryan Eyford handhafi Vigdísarverðlaunanna 2025 Víkingur Heiðar hlýtur tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Páll Baldvin fer fram gegn tillögu kjörnefndar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Fögnuðu Heimsins besta degi í helvíti Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Heiður að fá að segja sögu kvennanna sem ruddu brautina „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Sjá meira